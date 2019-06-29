Культура

В Волгоградской области прокуратура вступилась за братскую могилу «Солдатское поле»

Культура 29.06.2019 17:18
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29.06.2019 17:18


Прокуратура Городищенского района встала на защиту известного в регионе памятника «Солдатское поле»  – братской могилы советских воинов 62-ой армии, погибших в Сталинградскую битву. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, по требованию надзорного ведомства директор МУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения» оштрафована на 20 тысяч рублей за ненадлежащий уход за братской могилой. В отношении должностного лица было возбуждено административное производство по ч.1  с.7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).
Проведенная в феврале этого года проверка показала, что скульптурная композиция девочки Милы находится в удовлетворительном состоянии, однако поверхность круглой отмостки покрыта трещинами, имеет следы обрушения. Следы отслоения штукатурки и трещины имеются и на надгробии №1. Состояние металлических касок удовлетворительное, но при осмотре постамента обнаружены следы утраты раствора в стыковочных швах. Состояние надгробия №2 проверяющие оценили как неудовлетворительное. Композиция символического изображения взрыва из останков оружия и боеприпасов, расположенная внутри символической воронки, заросла сорняками, а поверхность круглой бетонной площадки композиции имеет многочисленные следы естественного разрушения.

Отметим, что братская могила «Солдатское поле» является памятником культурного наследия регионального значения. Данный объект находится в оперативном управлении МУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения». На муниципальное учреждение возложена обязанность по обеспечению сохранности памятника, не допущению ухудшения его технического состояния, осуществлению капитального и текущего ремонта.
Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что для состояния поддержания мемориала «Солдатское поле» и его территории в эксплуатационном состоянии, обеспечения его физической сохранности требуется текущий ремонт братской могилы № 2, устройства отмостки, укладка тротуарной дорожки вокруг братской могилы № 2, ремонт малого круга, выполненного из бетона.
Директор МУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения» вину в совершении административного правонарушения не признала, заявив, что учреждением предпринимаются необходимые меры по надлежащему состоянию данного объекта. Так, по ее словам, 29 марта этого года был заключен муниципальный контракт по изготовлению проектной документации на текущий ремонт данного объекта культурного наследия. Все вышеперечисленные недостатки должны быть устранены к 1 мая текущего года, поэтому состав правонарушения отсутствует. Отметим, что выполнен ремонт братской могилы к этой дате или нет, в материалах дела не значится. Тем не менее, суд посчитал, что данные доводы не являются основанием для освобождения должностного лица от административной ответственности. Постановление может быть обжаловано в установленные законом сроки. 
Справка. Летом и осенью 1942 года на территории "Солдатского поля" проходили ожесточенные сражения между советскими и фашистскими войсками. После Сталинградской битвы на этом месте осталось "кладбище" военной техники и боеприпасов. В 1975 году на этом поле саперы извлекли из земли и обезвредили более 6500 снарядов, мин, гранат и бомб. В том же году усилиями студенческих строительных отрядов был создан мемориал "Солдатское поле". Впоследствии здесь неоднократно происходили захоронения найденных останков без вести пропавших советских солдат. 
Мемориал состоит из братской могилы, скульптурной композиции девочки Милы и символической воронкой от взрыва, где собраны остатки боевых устройств и искорёженного метала, оставшегося после боёв на поле. Также в мемориал вошли лемеха плугов, которыми было вспахана историческая земля, установленные полукругом на постаментах.

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