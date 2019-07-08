Двое грабителей в Волгоградской области заперли женщину, чтобы украсть овцу





Желание продолжить застолье толкнуло двоих жителей Быковского района на преступление. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу, 6 июня, за помощью в полицию обратилась 56-летняя женщина-фермер. Она рассказала, что в пятницу кто-то запер в доме ее работницу и украл с подворья овцу. Полицейские вышли на след двоих подозреваемых - мужчин 48 и 55 лет. Те не стали долго отпираться и признались в преступлении. Они рассказали, что вместе выпивали, а когда спиртное закончилось - решили раздобыть денег, украв у соседки скотину. Животное они затем собирались продать. Когда любители гульнуть за чужой счет пришли к дому своей жертвы, то увидели во дворе ее работницу. Чтобы не рисковать, злоумышленники дождались, когда женщина зашла в помещение и захлопнули за ней дверь и заблокировали ее доской. После этого забрали из загона приглянувшуюся им овцу и ушли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по части 2 статьи 161 УК РФ – “Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору”. Любителям чужой живности грозит до 7 лет лишения свободы.



