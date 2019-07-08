Двое грабителей в Волгоградской области заперли женщину, чтобы украсть овцу

Происшествия 08.07.2019 14:53
638 1
08.07.2019 14:53
Желание продолжить застолье толкнуло двоих жителей Быковского района на преступление. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу, 6 июня, за помощью в полицию обратилась 56-летняя женщина-фермер. Она рассказала, что в пятницу кто-то запер в доме ее работницу и украл с подворья овцу. Полицейские вышли на след двоих подозреваемых - мужчин 48 и 55 лет. Те не стали долго отпираться и признались в преступлении. Они рассказали, что вместе выпивали, а когда спиртное закончилось - решили раздобыть денег, украв у соседки скотину. Животное они затем собирались продать. Когда любители гульнуть за чужой счет пришли к дому своей жертвы, то увидели во дворе ее работницу. Чтобы не рисковать, злоумышленники дождались, когда женщина зашла в помещение и захлопнули за ней дверь и заблокировали ее доской. После этого забрали из загона приглянувшуюся им овцу и ушли.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по части 2 статьи 161 УК РФ – “Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору”. Любителям чужой живности грозит до 7 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 17:13
19119 2
12.06.2019 11:15
30568 0
29.06.2019 11:48
24857 0
Сбежавшие из спецшколы в Волгоградской области подростки угнали два автомобиля08.07.2019 12:55
Происшествия 08.07.2019 12:55
2008 1 Обсудить
В Волгограде «помиловали» двух воришек за кражу световых фигур08.07.2019 11:31
Происшествия 08.07.2019 11:31
505 2 Обсудить
В Урюпинске Волгоградской области не разъехались две иномарки, среди пострадавших ребенок08.07.2019 10:07
Происшествия 08.07.2019 10:07
820 4 Обсудить
Три человека пострадали и более 100 эвакуированы из горящего общежития в Волгоградской области08.07.2019 08:28
Происшествия 08.07.2019 08:28
1280 2 Обсудить
В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогами07.07.2019 21:45
Происшествия 07.07.2019 21:45
5441 0 Обсудить
В больнице №12 Краснооктябрьского района Волгограда из-за задымления проводки эвакуировали людей07.07.2019 11:34
Происшествия 07.07.2019 11:34
3402 0 Обсудить
Местный "кулибин" насмерть разбился на самодельном трицикле под Волгоградом07.07.2019 10:20
Происшествия 07.07.2019 10:20
2500 0 Обсудить
Неизвестный мотоциклист сбил коляску с младенцем в Волгоградской области07.07.2019 09:32
Происшествия 07.07.2019 09:32
1099 0 Обсудить
Полтора десятка человек эвакуировали ночью при пожаре в Волгоградской области, есть пострадавший06.07.2019 11:01
Происшествия 06.07.2019 11:01
2039 0 Обсудить
В Волжском девушка на "Daewoo Matiz" "сыграла в "бильярд" иномаркой06.07.2019 10:03
Происшествия 06.07.2019 10:03
1066 0 Обсудить
Двое подростков разбились на скутере в Волгоградской области06.07.2019 09:38
Происшествия 06.07.2019 09:38
1988 0 Обсудить
В Волгоградской области пастух распродавал чужой скот06.07.2019 05:14
Происшествия 06.07.2019 05:14
2917 0 Обсудить
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочий05.07.2019 16:01
Происшествия 05.07.2019 16:01
12786 0 Обсудить
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”05.07.2019 13:26
Происшествия 05.07.2019 13:26
3989 0 Обсудить
Под Волгоградом компания юнцов угнала машину05.07.2019 12:28
Происшествия 05.07.2019 12:28
902 0 Обсудить
Реклама