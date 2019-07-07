Под Волгоградом прокуроры нашли бесхозные памятники защитникам Сталинграда





Через 75 лет после окончания Сталинградской битвы в Волгоградской области продолжают выявлять бесхозные и заброшенные памятники защитникам города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Старополтавского районного суда, признано незаконным бездействие администрации Гмелинского сельского поселения Старополтавского района в части непринятия мер по постановке на учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав в отношении недвижимого имущества, бесхозяйной вещи - объектов культурного наследия регионального значения. Прокуратура выявила, что на территории села Гмелинка расположены следующие памятники: «Братская могила советских воинов погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 г.г. (с. Гмелинка, привокзальная площадь); «Братская могила советских воинов погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 г.г. (с. Гмелинка, кладбище); могила капитана Конюхова Н.И., погибшего при выполнении боевого задания в период Сталинградской битвы в 1942 году. Данные могилы, по материалам дела, являются объектами культурного наследия областного значения.

На момент прокурорской проверки сведения о собственниках на указанные объекты культурного наследия отсутствовали, поэтому они являются бесхозяйными. По решению суда администрация Гмелинского сельского поселения должна принять меры по постановке данных памятников на учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав объектов культурного наследия, выдать охранное обязательство на данные объекты, разработать проект охраны и направить его для утверждения границ зон охраны. Об устранении допущенных нарушений администрация должна отчитаться суду и районному прокурору, сообщив об этом в течение одного месяца.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



