



Три человека пострадали в аварии минувшей ночью. ДТП случилось из-за “неуступчивости” молодой автолюбительницы. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в Волжском на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Молодогвардейцев. По предварительным данным, 20-летняя девушка, ехавшая на “Daewoo Matiz”, не пропустила легковушку “Opel Corsa”. При столкновении “Opel” отбросило в сторону так, что он влетел в стоявшую грузовую “ГАЗель”. Травмы получили девушка-водитель “Daewoo” и ее 33-летняя пассажирка, а также 27-летняя девушка, управлявшая “Opel”. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели пострадавших и констатировали, что в госпитализации никто из них не нуждается.