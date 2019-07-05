Экономика

Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance

Экономика 05.07.2019 12:14 Реклама
200 0
05.07.2019 12:14


Международное рейтинговое агентство Brand Finance подготовило рейтинг ведущих российских брендов. Сбербанк вновь признан самым дорогим брендом страны. Согласно рейтингу ценность бренда «Сбербанк» за год выросла на 26% и достигла отметки 842,2 млрд рублей. Бренду присвоен рейтинг ААА+.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, также Сбербанк признан самым сильным брендом в России с индексом 93,1 из 100 возможных. Brand Finance определяет относительную силу бренда с помощью сбалансированной системы показателей, таких как маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. Наряду с объемом доходов компании сила бренда — решающий фактор его стоимости. Согласно этим критериям, Сбербанк — самый сильный бренд в России и второй по силе бренд в мире после Ferrari.
Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу Сбербанка: «Третий год подряд Сбербанк лидирует в одном из самых авторитетных международных рейтингов — Brand Finance. Это оценка работы всей нашей команды — на стоимость и силу бренда влияет масса факторов: бизнес-результаты, клиентский сервис, продуктовая линейка, маркетинговая активность. Для нас это повод двигаться ещё быстрее, реализуя нашу стратегию развития самого инновационного, клиентоориентированного и надёжного бренда в стране».
Brand Finance отмечает три основных составляющих успеха бренда «Сбербанк»: инновационные решения, ориентированность на клиентский опыт, повышение эффективности бизнеса. Например, соглашение, достигнутое SberCloud (компания, входящая в экосистему Сбербанка) и NVIDIA на Петербургском международном экономическом форуме, позволит развивать и внедрять технологию искусственного интеллекта в российском банковском секторе. В сфере клиентского опыта, Сбербанк также является лидером — среди прочего выросла доступность кредитов, в среднем заявки обрабатываются за один день. Наконец, рост розничного кредитования и ипотечного портфеля способствовал хорошим финансовым показателям Сбербанка, что также повлияло на повышение стоимости бренда.
Дэвид Хэй, управляющий директор Brand Finance: «Высококачественные услуги и продукты Сбербанка создают ту лояльность, которая приводит к формированию долгосрочных клиентских отношений. Не имеющий аналогов в России, банк может углубить свои отношения с клиентами, разработать новые продукты, услуги и даже освоить новые отрасли».
Результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance.
В январе 2019 года Сбербанк возглавил рейтинг Brand Finance по силе бренда среди ведущих банков мира, обогнав конкурентов из Китая, США и Западной Европы. 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами в более чем 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путем количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях на рынке, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию
08.06.2019 11:47
11255 0
Волжская компания набирает рабочих
26.06.2019 19:04
8691 0
Наталья Шабунина рассказала о новых страховых продуктах в банке «Возрождение»
13.06.2019 15:14
7675 0
Экономика
05.07.2019 12:15
Экономика 05.07.2019 12:15
315 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 12:14
Экономика 05.07.2019 12:14
594 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 10:31
Экономика 05.07.2019 10:31
492 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 16:16
Экономика 04.07.2019 16:16
819 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 15:43
Экономика 04.07.2019 15:43
7868 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 14:45
Экономика 04.07.2019 14:45
642 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 12:50
Экономика 04.07.2019 12:50
5410 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2019 13:39
Экономика 03.07.2019 13:39
1094 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2019 10:25
Экономика 03.07.2019 10:25
4545 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.07.2019 12:30
Экономика 02.07.2019 12:30
1375 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 16:56
Экономика 01.07.2019 16:56
1067 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 15:53
Экономика 01.07.2019 15:53
2744 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 10:46
Экономика 01.07.2019 10:46
3169 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 10:07
Экономика 01.07.2019 10:07
388 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2019 17:00
Экономика 28.06.2019 17:00
1011 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 