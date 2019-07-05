Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance





Международное рейтинговое агентство Brand Finance подготовило рейтинг ведущих российских брендов. Сбербанк вновь признан самым дорогим брендом страны. Согласно рейтингу ценность бренда «Сбербанк» за год выросла на 26% и достигла отметки 842,2 млрд рублей. Бренду присвоен рейтинг ААА+.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, также Сбербанк признан самым сильным брендом в России с индексом 93,1 из 100 возможных. Brand Finance определяет относительную силу бренда с помощью сбалансированной системы показателей, таких как маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. Наряду с объемом доходов компании сила бренда — решающий фактор его стоимости. Согласно этим критериям, Сбербанк — самый сильный бренд в России и второй по силе бренд в мире после Ferrari.

Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу Сбербанка: «Третий год подряд Сбербанк лидирует в одном из самых авторитетных международных рейтингов — Brand Finance. Это оценка работы всей нашей команды — на стоимость и силу бренда влияет масса факторов: бизнес-результаты, клиентский сервис, продуктовая линейка, маркетинговая активность. Для нас это повод двигаться ещё быстрее, реализуя нашу стратегию развития самого инновационного, клиентоориентированного и надёжного бренда в стране».

Brand Finance отмечает три основных составляющих успеха бренда «Сбербанк»: инновационные решения, ориентированность на клиентский опыт, повышение эффективности бизнеса. Например, соглашение, достигнутое SberCloud (компания, входящая в экосистему Сбербанка) и NVIDIA на Петербургском международном экономическом форуме, позволит развивать и внедрять технологию искусственного интеллекта в российском банковском секторе. В сфере клиентского опыта, Сбербанк также является лидером — среди прочего выросла доступность кредитов, в среднем заявки обрабатываются за один день. Наконец, рост розничного кредитования и ипотечного портфеля способствовал хорошим финансовым показателям Сбербанка, что также повлияло на повышение стоимости бренда.

Дэвид Хэй, управляющий директор Brand Finance: «Высококачественные услуги и продукты Сбербанка создают ту лояльность, которая приводит к формированию долгосрочных клиентских отношений. Не имеющий аналогов в России, банк может углубить свои отношения с клиентами, разработать новые продукты, услуги и даже освоить новые отрасли».

Результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance.

В январе 2019 года Сбербанк возглавил рейтинг Brand Finance по силе бренда среди ведущих банков мира, обогнав конкурентов из Китая, США и Западной Европы.





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами в более чем 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путем количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях на рынке, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.



