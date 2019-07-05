Экономика 04.07.2019 15:43
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04.07.2019 15:43
Подрядная организация, выполнявшая озеленение на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе, дополнительно высадит здесь свыше 250 деревьев. Работы будут проведены осенью при наступлении благоприятных погодных условий в рамках гарантийных обязательств, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города.
Напомним, весной 2018 года в рамках благоустройства территории вдоль шоссе Авиаторов на участке от Самарского разъезда до нового путепровода было высажено свыше 9 тысяч растений 24 видов. Среди них клен остролистный, барбарис, спирея, ясень и четырехметровые сосны, а также сирень, жимолость, смородина и майские розы. По условиям контракта, подрядчик должен был обеспечить двухлетний уход за саженцами. Однако осенью 2018 года выяснилось, что около тысячи посаженных деревьев и кустарников не прижились. Эти растения были заменены подрядной компанией за счет собственных средств по гарантии.
Очередная проверка состоялась летом 2019 года: агрономы МБУ «ЖКХ Дзержинского района» совместно с представителями подрядчика проверили состояние деревьев. По предварительной информации, замене подлежат еще порядка 200 посаженных деревьев и кустарников. Новые саженцы также будут высажены подрядчиком за собственный счет.
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