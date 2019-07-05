Экономика

«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья

Экономика 04.07.2019 15:43
7868 8
04.07.2019 15:43


Подрядная организация, выполнявшая озеленение на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе, дополнительно высадит здесь свыше 250 деревьев. Работы будут проведены осенью при наступлении благоприятных погодных условий в рамках гарантийных обязательств, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. 
Напомним, весной 2018  года в рамках благоустройства территории  вдоль шоссе Авиаторов на участке от Самарского разъезда до нового путепровода было высажено свыше 9 тысяч растений 24 видов. Среди них клен остролистный, барбарис, спирея, ясень и четырехметровые сосны, а также сирень, жимолость, смородина и майские розы. По условиям контракта, подрядчик должен был обеспечить двухлетний уход за саженцами. Однако осенью 2018 года выяснилось, что около тысячи посаженных деревьев и кустарников не прижились. Эти растения были заменены подрядной компанией за счет собственных средств по гарантии.
Очередная проверка состоялась летом 2019 года: агрономы МБУ «ЖКХ Дзержинского района» совместно с представителями подрядчика проверили состояние деревьев. По предварительной информации, замене подлежат еще порядка 200 посаженных деревьев и кустарников. Новые саженцы также будут высажены подрядчиком за собственный счет.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию
08.06.2019 11:47
11255 0
Волжская компания набирает рабочих
26.06.2019 19:04
8691 0
Наталья Шабунина рассказала о новых страховых продуктах в банке «Возрождение»
13.06.2019 15:14
7675 0
Экономика
05.07.2019 12:15
Экономика 05.07.2019 12:15
316 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 12:14
Экономика 05.07.2019 12:14
597 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 12:14
Экономика 05.07.2019 12:14
202 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 10:31
Экономика 05.07.2019 10:31
494 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 16:16
Экономика 04.07.2019 16:16
820 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 14:45
Экономика 04.07.2019 14:45
642 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 12:50
Экономика 04.07.2019 12:50
5410 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2019 13:39
Экономика 03.07.2019 13:39
1094 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2019 10:25
Экономика 03.07.2019 10:25
4545 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.07.2019 12:30
Экономика 02.07.2019 12:30
1375 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 16:56
Экономика 01.07.2019 16:56
1067 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 15:53
Экономика 01.07.2019 15:53
2744 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 10:46
Экономика 01.07.2019 10:46
3169 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 10:07
Экономика 01.07.2019 10:07
388 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2019 17:00
Экономика 28.06.2019 17:00
1011 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 