Культура

"Все невозможное - возможно": Дима Билан споет в честь 65-летия Волжского за 5 миллионов рублей

Культура 03.07.2019 16:33
11774 17
03.07.2019 16:33


В 5 миллионов 117 тысяч обойдется выступление заслуженного артиста РФ Димы  Билана и его коллектива на концерте в честь  65-летия Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком выступления певца стало ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий». Закупка проведена у единственного поставщика – жительницы Москвы. Способ закупки выбран на основании «ограниченного времени». Так, гала-концерт запланирован на 28 июля. 
Город гидростроителей отметит свой 65-летний юбилей 27-28 июля этого года. К этой дате в Волжском готовятся - приводят в порядок дороги и парки, ремонтируют больницы и др. К празднику будет приведено в порядок здание ДК "Октябрь", где 27 июля состоится торжественное собрание к 65-летию Волжского. Всего праздничная программа включает несколько десятков мероприятий, а завершит день города гала-концерт с фейерверком 28 июля.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
"Мхом обросла": реставраторы "Родины-матери" в Волгограде почистят статую в скафандрах "космонавтов" (ВИДЕО)
25.06.2019 14:35
17030 6
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлаге
12.06.2019 19:46
9879 0
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»
13.06.2019 11:26
7166 13
Культура
02.07.2019 21:04
Культура 02.07.2019 21:04
4897 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.07.2019 11:39
Культура 02.07.2019 11:39
944 8 Обсудить

0
Далее
Культура
26.06.2019 14:25
Культура 26.06.2019 14:25
4041 8 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 14:35
Культура 25.06.2019 14:35
17030 6 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 14:14
Культура 25.06.2019 14:14
2281 8 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 08:15
Культура 25.06.2019 08:15
4762 0 Обсудить

0
Далее
Культура
16.06.2019 14:10
Культура 16.06.2019 14:10
5944 0 Обсудить

0
Далее
Культура
13.06.2019 11:26
Культура 13.06.2019 11:26
7166 13 Обсудить

0
Далее
Культура
12.06.2019 19:46
Культура 12.06.2019 19:46
9879 0 Обсудить

0
Далее
Культура
04.06.2019 11:47
Культура 04.06.2019 11:47
6840 0 Обсудить

0
Далее
Культура
01.06.2019 21:41
Культура 01.06.2019 21:41
6571 0 Обсудить

0
Далее
Культура
28.05.2019 12:30
Культура 28.05.2019 12:30
977 0 Обсудить

0
Далее
Культура
20.05.2019 17:23
Культура 20.05.2019 17:23
12395 4 Обсудить

0
Далее
Культура
20.05.2019 09:37
Культура 20.05.2019 09:37
1678 4 Обсудить

0
Далее
Культура
16.05.2019 16:09
Культура 16.05.2019 16:09
3574 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 