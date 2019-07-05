Культура 03.07.2019 16:33
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03.07.2019 16:33
В 5 миллионов 117 тысяч обойдется выступление заслуженного артиста РФ Димы Билана и его коллектива на концерте в честь 65-летия Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком выступления певца стало ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий». Закупка проведена у единственного поставщика – жительницы Москвы. Способ закупки выбран на основании «ограниченного времени». Так, гала-концерт запланирован на 28 июля.
Город гидростроителей отметит свой 65-летний юбилей 27-28 июля этого года. К этой дате в Волжском готовятся - приводят в порядок дороги и парки, ремонтируют больницы и др. К празднику будет приведено в порядок здание ДК "Октябрь", где 27 июля состоится торжественное собрание к 65-летию Волжского. Всего праздничная программа включает несколько десятков мероприятий, а завершит день города гала-концерт с фейерверком 28 июля.
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