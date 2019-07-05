Волгоградскую сталь повезут в Узбекистан





Узбекистан готов открыть свой рынок для сталей специального назначения производства "Красного Октября". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского предприятия, согласием покупать продукцию "Красного Октября" завершились переговоры представителей металлургического предприятия с промышленниками из среднеазиатской республики. По итогам встреч стороны договорились о начале сотрудничества – сейчас формируются модели взаимодействия с коммерческими и государственными организациями.

В республике Узбекистан представители "Красного Октября" посетили два крупных машиностроительных предприятия в Хорезмской области: узбекско-китайское UzXCMG и General Motors Uzbekistan – которые заинтересованы по приобретении стали специального назначения. Также делегаты встретились с представителями Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам. "Точка" была поставлена в телефонном разговоре с Торговым представительством РФ в Республике Узбекистан, в ходе которого "Красный Октябрь" заручился поддержкой дипломатического учреждения в продвижении своей продукции на рынке Узбекистана. "Сотрудничество с названными промышленными предприятиями и организациями является крайне важным для нас на фоне активизации дипломатических отношений России и Узбекистана, – подчеркнул исполнительный директор "Красного Октября" Александр Сиваков. – Добавлю, что в Навоийской области начинается строительство первой в Узбекистане атомной электростанции. Учитывая опыт "Красного Октября" в поставках качественного металлопроката для атомной энергетики, эта поездка была крайне важна для нашего предприятия. Мы нацелены на участие в этом амбициозном проекте, и у нас есть все возможности для этого".

Отметим, что в советское время и 2000-х годах сталь спецназначения производства "Красного Октября" занимала нишу на рынке Узбекистана, однако несколько лет назад торговые отношения прервались. Теперь же волгоградское предприятие увеличивает объемы производства и нацелено на расширение рынка сбыта.



