Расследования 02.07.2019 09:33
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02.07.2019 09:33
Владимир Мозгунов уволен с должности руководителя МУ «Горэколес». Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной учреждения, дата увольнения датирована 1 июля. Исполняет обязанности руководителя учреждения Татьяна Ананских. Напомним, ранее источник в администрации Волгограда сообщил, что в отношении ряда сотрудников МУ «Горэколес» проводятся следственные действия в рамках расследования дела о вырубке леса на острове Сарпинский. При этом некоторых фигурантов на время следствия отстранили от выполнения своих обязанностей.
Напомним, предварительные данные, косвенно указывающие на возможность злоупотребления полномочиями, департамент городского хозяйства выявил в рамках осуществления ведомственного контроля. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура передала материалы проверки по факту вырубки леса на острове в правоохранительные органы. Ущерб от деятельности «черных лесорубов» оценивается в сумму свыше 16 миллионов рублей.
Установлено, что по подложным документам в 2018 году департаментом городского хозяйства администрации Волгограда были заключены несколько десятков фиктивных договоров купли- продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили многомиллионный ущерб.
Договоры купли-продажи лесных насаждений заключались с "мертвыми душами", использовались заведомо подложные документы структурными подразделениями администрации города Волгограда. Проверка показала, что отсутствие контроля за лесопользователями привело к незаконной рубке лесных насаждений на острове Сарпинском. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Главе города Волгограда внесено представление с требованием привлечь работников администрации к установленной законом ответственности.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации, связанной с вырубкой леса на острове Сарпинский, в своих репортажах. Осенью прошлого года руководитель МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов заверял в интервью ИА «Высота 102», что на острове вырубается исключительно одна порода деревьев – ясень – в целях санитарной и противопожарной обработки. Также в учреждении утверждали, что под топор идут только больные растения. Однако специалисты филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» в сентябре 2018 года в ходе рейда выявили, что вырубки носят масштабный характер, причем уничтожаются в основном здоровые деревья. Отметим, что работу лесорубов не остановил даже карантин, объявленный на острове осенью прошлого года в связи с обнаружением на острове опасного вредителя – изумрудной узкотелой златки.
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