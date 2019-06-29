В центре Волгограда избили подростка за отказ дать прикурить





Центральный районный суд Волгограда приговорил виновного в нанесении побоев несовершеннолетнему к штрафу в размере 5 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, инцидент произошел в мае текущего года у ТРЦ "Пирамида". Подросток вышел из торгового комплекса вместе со знакомыми. К ним подошла пьяная компания молодых людей и потребовала сигареты. Получив отказ, один из молодых людей нанес несовершеннолетнему два удара в лицо. Однако на этом инцидент не был исчерпан. Пьяная компания догнала подростков у остановки общественного транспорта "Современник", где несовершеннолетнего повалили на землю и начали наносить удары в область тела. После этого пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу. Полицейские задержали наносившего побои и составили административный протокол. На суде он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.



