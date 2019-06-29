С мусорного регоператора Волгоградской области требуют долг в евро за поставленные контейнеры





Московская компания подала иск к ООО «Управление отходами-Волгоград» с требованием выплаты долга и неустойки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, истец – ООО «АДМ РУС» - предъявило финансовые претензии к регоператору в сумме 215031,80 евро по курсу ЦБ на день оплаты и неустойки в сумме 427,40 евро о взыскании по договору от 16 января 2019 года. В пересчете на рубли это составляет около 15,6 миллиона рублей.

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзаказов, 16 января 2019 года регоператором был заключен договор в рамках закупки у единственного поставщика на приобретение 3116 мусорных контейнеров. Общая сумма закупки в иностранной валюте составила 526 тысяч 664 евро, а по курсу ЦБ – около 40 миллионов рублей. Теперь поставщик обвиняет ООО «Управление отходами-Волгоград» в невыполнении финансовых обязательств за поставленный товар.

Напомним, тему многомиллионных долгов регоператора перед подрядчиками недавно пытались поднять некоторые депутаты Волгоградской облдумы. Однако большинство народных избранников отказались обсуждать эту тему. Как следует из документов арбитражного суда, с исками о погашении задолженности к ООО «Управление отходами-Волгоград» обратились еще несколько юридических и физических лиц.