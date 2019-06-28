Компания "ВОЛМА" отметила двойной юбилей

Экономика 28.06.2019 13:09
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28.06.2019 13:09
Крупнейший российский производитель строительных материалов на гипсовой и цементной основе компания ВОЛМА в конце июня 2019-го года отметила двойной юбилей. В этом месяце в 1949 году был открыт Сталинградский гипсовый завод, а спустя ровно 50 лет, в июне 1999-го на находившееся в глубочайшем кризисе предприятия пришла новая команда молодых менеджеров во главе с Юрием Гончаровым и Александром Малашкиным. Новое руководство в короткий срок вернуло производство к жизни, дав толчок к развитию компании ВОЛМА.
Сегодня ВОЛМА лидирует на российском рынке по производству пазогребневых гипсовых плит, и занимает второе место по объемам производства гипсовых сухих строительных смесей и гипсокартонных листов. Маркетинговые исследования показывают, что отечественные потребители оценивают ВОЛМА как бренд №1 по соотношению цена-качество.
В структуру ВОЛМА входит 7 производственных площадок - две в Волгограде, а также в Московской области, Татарстане, Оренбурге, Адыгее и Челябинске, три собственных карьера по добыче гипсового камня. Продукция под брендом ВОЛМА представлена во всех регионах России, ее экспортные отгрузки осуществляются в более чем 20 государств, среди которых как страны СНГ, так и государства Евросоюза. Продажа продукции ведется через обширную дилерскую сеть. Центр управления компанией находится в Волгограде, располагаясь на территории Волгоградского гипсового завода, с которого когда-то началась ее история.
Праздничные мероприятия, посвященные юбилею ВОЛМА, прошли в Центральном концертном зале Волгограда.
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