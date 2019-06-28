Расследования 28.06.2019 11:58
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28.06.2019 11:58
Предпринимателя из Волгограда обвиняют в незаконной деятельности и неуплате налогов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, передано в суд уголовное дело по статьям “Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере” и “Уклонение физического лица от уплаты налогов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере”.
По данным следствия, с марта 2014 по апрель 2015 годов мужчина занимался куплей-продажей недвижимости как частное лицо. Он купил и перепродал 12 нежилых помещений. Его доход составил около 15,5 миллиона рублей, а еще 20 тысяч рублей он получил как вознаграждение от граждан и за посредничество гражданам при покупке недвижимости.
В декабре 2015 года 48-летний мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и легализовал свой бизнес. Однако правоохранители уверены, что он в несколько раз занижал свою прибыль ради ухода от налогов. Так он не уплатил государству более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Во время следствия волгоградец свою вину не признал. Его имущество было арестовано. Сейчас дело передано в суд.
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