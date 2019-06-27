Экономика 27.06.2019 16:30
499 0
27.06.2019 16:30
Свыше 42,8 миллиона рублей должен выплатить по решению суда волгоградский "Красный Октябрь" АО "Златоустовский электрометаллургический завод". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области.
Согласно материалам дела, такую сумму волгоградское предприятие было должно ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" за поставленный природный газ. В октябре 2018 года газовики заключили с АО "Златоустовский электрометаллургический завод" договор уступки прав требований, по условиям которого завод получил право требования оплаты этой задолженности, выкупив ее у газовиков.
Судом установлено, что данный договор цессии соответствует требованиям закона. Иск был удовлетворен.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, что "Красный Октябрь" в ноябре прошлого года был признан банкротом. На предприятии введено конкурсное производство. Одним из кредиторов "Красного Октября" является АО "Златоустовский электрометаллургический завод".
Реклама
Популярное по теме
08.06.2019 11:47
11159 0
26.06.2019 19:04
8336 0
13.06.2019 15:14
7584 0
Ставки ниже: Наталья Шабунина рассказала о снижении кредитных ставок в банке «Возрождение»27.06.2019 17:30
РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района Волгограда подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2019 год27.06.2019 14:26
Сбербанк признан лучшей компанией по работе с инвесторами27.06.2019 13:31
Банк ВТБ признан лучшим брокером России27.06.2019 13:09
Городской седан ŠKODA RAPID: испытание горами27.06.2019 11:38
Пульс бизнеса в смартфоне: как следить за продажами через ОФД27.06.2019 11:33
Отопление подорожает: в Волгоградской области с 1 июля изменится цена на газ27.06.2019 10:51
Волгоградский «Красный Октябрь» держит курс на Арктику27.06.2019 09:15
Волжская компания набирает рабочих26.06.2019 19:04
ВТБ в Волгоградской области увеличил выдачи ипотеки на 50%26.06.2019 17:55
Сбербанк запустил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей программу «Бизнес-кешбэк»26.06.2019 14:53
Конкурсный июнь в АО «КАУСТИК» завершен26.06.2019 10:17
Дорожники на мосту через Волжскую ГЭС оказались на краю бездны25.06.2019 14:21
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%25.06.2019 14:15
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт25.06.2019 13:19
Реклама