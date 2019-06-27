Экономика

Кредитор отсудил у волгоградского "Красного Октября" свыше 42,8 млн рублей

Экономика 27.06.2019 16:30
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27.06.2019 16:30


Свыше 42,8 миллиона рублей должен выплатить по решению суда волгоградский "Красный Октябрь" АО "Златоустовский электрометаллургический завод". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области.
Согласно материалам дела, такую сумму волгоградское предприятие было должно ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" за поставленный природный газ. В октябре 2018 года газовики заключили с АО "Златоустовский электрометаллургический завод" договор уступки прав требований, по условиям которого завод получил право требования оплаты этой задолженности, выкупив ее у газовиков. 
Судом установлено, что данный договор цессии соответствует требованиям закона. Иск был удовлетворен.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, что "Красный Октябрь" в ноябре прошлого года был признан банкротом. На предприятии введено конкурсное производство. Одним из кредиторов "Красного Октября" является АО "Златоустовский электрометаллургический завод".

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