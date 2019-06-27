Происшествия

В Волгограде влюбленные пытались купить себе свидание в следственном изоляторе

Происшествия 27.06.2019 13:07
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27.06.2019 13:07


Двое влюбленных жителей Волгограда стали фигурантами уголовного дела о покушении на дачу взятки. Подробности этой истории ИА “Высота 102” рассказал заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району Волгограда регионального СУ СК России Михаил Ганабин. 33-летний мужчина уже несколько месяцев содержится в следственном изоляторе ИК №9. Все это время его навещала 21-летняя возлюбленная. Правда, время их свиданий было ограничено тремя часами. По данным следствия, мужчина решил устроить свидание в комнате для длительных встреч. За это он предложил начальнику изолятора 15 тысяч рублей. Сотрудник ФСИН предупредил мужчину о том, что это нарушение закона, однако влюбленного подследственного это не остановило. На следующее свидание, назначенное на 25 июня, его подруга захватила с собой обещанную сумму. Деньги были спрятаны в пустой пачке от сигарет. При передаче взятки ее задержали. Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники УЭБ и ПК УМВД по Волгограду и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области.

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