



Второй кандидат заявил о своем участии в качестве кандидата на выборах губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в избирательной комиссии региона, сегодня документы представил Алексей Буров, который был выдвинут областным отделением КПРФ. Кандидату выдали письменное подтверждение о получении документов.

Напомним, документы для выдвижения от кандидатов на должность губернатора облизбирком принимает до 18:00 6 июля.

Для регистрации претендентам на должность губернатора необходимо собрать 228 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав, в том числе 51 подпись депутатов не менее чем 29 муниципальных районов и городских округов, и сдать их в ИКВО не позднее 18:00 24 июля. Выборы губернатора пройдут 8 сентября текущего года.



