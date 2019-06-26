Второй пошел: выдвиженец от КПРФ сдал документы на участие в выборах губернатора Волгоградской области
Выборы 26.06.2019 11:04
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26.06.2019 11:04
Второй кандидат заявил о своем участии в качестве кандидата на выборах губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в избирательной комиссии региона, сегодня документы представил Алексей Буров, который был выдвинут областным отделением КПРФ. Кандидату выдали письменное подтверждение о получении документов.
Напомним, документы для выдвижения от кандидатов на должность губернатора облизбирком принимает до 18:00 6 июля.
Напомним, первым документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора Волгоградской области, представил в избирком действующий глава региона Андрей Бочаров, выдвинутый региональным отделением политической партии "Единая Россия".
Для регистрации претендентам на должность губернатора необходимо собрать 228 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав, в том числе 51 подпись депутатов не менее чем 29 муниципальных районов и городских округов, и сдать их в ИКВО не позднее 18:00 24 июля. Выборы губернатора пройдут 8 сентября текущего года.
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