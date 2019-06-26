Конкурсный июнь в АО «КАУСТИК» завершен

Экономика 26.06.2019 10:17
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26.06.2019 10:17
Более двухсот работников волгоградского «КАУСТИКа» приняли участие в заводских соревнованиях «Лучший по профессии», которые ежегодно проводятся на предприятии среди самых востребованных рабочих специальностей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, конкурсные испытания с успехом прошли аппаратчики, газоспасатели, машинисты компрессорных и насосных установок, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, токари, плотники и др. Состязания проходили по 14-ти номинациям. Среди участников конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии», как опытные работники, подтверждающие свое мастерство, так и недавно пришедшие на «КАУСТИК».
Молодой участник соревнований лаборантов химического анализа Юлия Такташева на предприятии трудится всего восемь месяцев. После окончания профильного факультета одного из волгоградских вузов, успешного собеседования и обязательного тестирования ее приняли лаборантом 4-го разряда в экологический центр аналитического контроля. А недавно молодому и перспективному специалисту присвоили 5-й разряд.
«Конкурс для меня – это почетное право оправдать доверие моих наставников, – говорит Юлия, впервые участвующая в заводском конкурсе. – Конечно, было бы вдвойне приятно занять еще и призовое место! К тому же, немаловажно для меня, как молодого сотрудника, и материальное вознаграждение».
Итоги корпоративного конкурса станут известны в июле. Призеров ожидает материальное поощрение, что, действительно, является хорошим стимулом для участия в профессиональных состязаниях. А победителям предстоит отстаивать звание «Лучший по профессии» уже на региональном уровне.
Фото предоставлено пресс-службой АО "КАУСТИК"
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