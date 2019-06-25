«Ростелеком» приглашает волгоградцев в кинотеатр под открытым небом





«Ростелеком» в Волгограде запускает бесплатные кинопоказы для гостей и жителей города. Каждую субботу на протяжении всех летних месяцев горожане смогут бесплатно смотреть свои любимые фильмы и мультфильмы на летней площадке верхней террасы Центральной набережной у «Фонтана Искусство». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, начало кинопоказов в 20.00 по местному времени.

29 июня в субботу волгоградцы увидят мультфильм «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства».

Перед началом просмотра мультфильма, с 18:00 будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют горожанам широкие возможности «Интерактивного ТВ и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Здесь же можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках и аукционных предложениях и подключить услуги оператора. Для детей будет организована интерактивная площадка с аквагримом, конкурсами, играми, сувенирами и детским шоу «Эйнштейн».

Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес к услугам нашей компании, особенно к мультимедийным системам Wink и «Интерактивное ТВ». Поэтому хотим поделиться наиболее яркими впечатлениями от просмотра лучших фильмов с волгоградцами, а заодно и рассказать о современных цифровых сервисах, которые компания активно развивает».

Сегодня число пользователей услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Волгоградской области составляет более 64 тысяч пользователей.

на сайте компании . Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и



