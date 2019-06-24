Экономика

ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными

Экономика 24.06.2019 15:41
136 0
24.06.2019 15:41


ВТБ по итогам пяти месяцев 2019 г. выдал более 575 тысяч кредитов наличными на общую сумму 378,5 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, данный результат на 29% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.  
Портфель кредитов наличными ВТБ с начала года увеличился на 11% и по состоянию на 1 июня превысил 1,31 трлн рублей. Доля ВТБ в сегменте потребительских кредитов, по данным FrankResearchGroup, превышает 21%. Таким образом, сегодня каждый пятый кредит в России выдан именно в ВТБ.
В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых. Владельцы «Мультикарты», подключившие опцию «Заемщик», могут дополнительно снизить процентную ставку по своим кредитам наличными на 3 п.п.
«В этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на российском розничном рынке. При этом мы видим, что существенно вырос спрос на программу рефинансирования. За январь-май в рамках этого продукта ВТБ выдал вдвое больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года», – прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
29093 16
В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»
26.05.2019 11:27
10020 0
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию
08.06.2019 11:47
11097 0
Экономика
24.06.2019 16:31
Экономика 24.06.2019 16:31
745 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.06.2019 13:42
Экономика 24.06.2019 13:42
335 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.06.2019 12:48
Экономика 24.06.2019 12:48
12748 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.06.2019 10:05
Экономика 24.06.2019 10:05
2534 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.06.2019 09:14
Экономика 24.06.2019 09:14
599 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.06.2019 14:37
Экономика 22.06.2019 14:37
3166 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.06.2019 16:57
Экономика 21.06.2019 16:57
1372 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.06.2019 13:59
Экономика 21.06.2019 13:59
557 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.06.2019 11:41
Экономика 21.06.2019 11:41
854 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.06.2019 11:42
Экономика 20.06.2019 11:42
1267 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.06.2019 11:01
Экономика 20.06.2019 11:01
495 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.06.2019 13:31
Экономика 19.06.2019 13:31
1273 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.06.2019 19:24
Экономика 18.06.2019 19:24
4084 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.06.2019 15:49
Экономика 18.06.2019 15:49
912 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.06.2019 08:45
Экономика 17.06.2019 08:45
8300 12 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде понедельник стал самым жарким днем июняСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Жители Волгограда задумались об «Алых парусах» по примеру Санкт-ПетербургаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
В Волгоградской области на Дону ищут пропавших рыбака и купальщикаСмотреть фотографии
16:31
Что принесет работа с эскроу-счетами рынку новостроек ВолгоградаСмотреть фотографии
16:11
Волгоградские дороги из-за дикой жары поливают четыре раза в деньСмотреть фотографии
15:48
В Волгоградской области владелец УК под нажимом прокуроров рассчитался с сотрудникамиСмотреть фотографии
15:33
Видеонаблюдение «Дом.ru Бизнес» научилось распознавать номера и работать в паре с «умным» шлагбаумомСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде мать погибшего в катастрофе владельца катамарана принудительно доставят в судСмотреть фотографии
14:43
Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернетаСмотреть фотографии
14:25
Под Волгоградом ревнивец пытался сжечь себя и бывшую супругуСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области восстанавливают размытые прошлогодним паводком автодорогиСмотреть фотографии
14:01
«Не пускать большегрузы»: на Волжской ГЭС сократили пробки, но это временноСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:53
В Волгограде бывший борец с наркотиками идет под суд за наркоторговлю и отмывание денегСмотреть фотографии
12:48
Суд уличил «Управление отходами – Волгоград» в необоснованном обогащении Смотреть фотографии
12:48
Под Волгоградом экс-начальница сельской почты обчистила кассуСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде из колонии "ушли" вор и разбойникСмотреть фотографии
12:08
Пожар произошел на заводе по производству автохимии под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:02
В Волгограде началась подготовка к фестивалю «Берег 2019» Смотреть фотографии
11:47
Под Волгоградом местный житель нашел вместо ягод снаряд от "Катюши"Смотреть фотографии
11:11
В Волгограде в полицейской кинологической службе – необычные экзаменыСмотреть фотографии
11:01
Около больницы №7 в Волгограде сломали асфальтСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области пьяный лихач опрокинул машину, четверо в больницеСмотреть фотографии
10:47
С улиц Волгограда исчезли велосипеды из СочиСмотреть фотографии
10:38
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Москва-Волгоград"Смотреть фотографии
10:05
«Красный Октябрь» снизил цены на нержавеющий и углеродистый металлоломСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом мигранты вместо дома заселились в "ГАЗель"Смотреть фотографии
09:16
В Волгограде одурманенный водитель протащил полицейского по дороге и получил срокСмотреть фотографии
09:14
На ВТЗ защитили дипломные проекты студенты специальности «Обработка металлов давлением»Смотреть фотографии
08:56
Банда из жителей Волгограда и Саратова задержана за наркоторговлюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 