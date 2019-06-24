Под Волгоградом экс-начальница сельской почты обчистила кассу

Происшествия 24.06.2019 12:48
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24.06.2019 12:48
Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летней бывшей начальницы сельского отделения почтовой связи в Иловлинском районе, подозреваемой в присвоение денег. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, зимой этого года подозреваемая, используя служебное положение и полномочия, забрала из кассы своего почтового отделения денежные средства, вырученные от продажи различных товаров и полученные от граждан в качестве оплаты различных услуг, а также похитила предназначенную для реализации продукцию. В дальнейшем, чтобы скрыть свои преступные действия, она обманула вышестоящее руководство, отправив в ходе очередной инкассации пустую сумку. Общая сумма ущерба, причиненного отделению почты, составила более 160 тысяч рублей. Свою вину в содеянном подозреваемая полностью признала.
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