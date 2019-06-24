Культура

В Волгограде началась подготовка к фестивалю «Берег 2019»

Культура 24.06.2019 12:02
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24.06.2019 12:02


Парк Победы, который расположился напротив Центрального стадиона «Волгоград-Арена», 24 августа вновь станет местом притяжения творческой молодежи Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы фестиваля «Берег 2019», уже известно, что в нем примут участие: Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats, дуэт Кальнов / Саврасов, Dis/Cor/.  Хедлайнерами мероприятия станут: Гречка, 7Б и Хлеб. 
Напомним, фестиваль проходит при поддержке администрации Волгограда в формате уличного мероприятия. В 2018 году он собрал более 30 тысяч участников на  тематических площадках, посвященных спорту, моде, музыке, танцам, дизайну и другим молодежным направлениям.
В этом году организаторы планируют «застроить» весь парк, наглядно продемонстрировав все виды современного искусства: рок и рэп, граффити и классическое изобразительное искусство, театр и хип-хоп. Помимо сразу нескольких музыкальных сцен, для гостей фестиваля будет работать лекторий, зона киберспорта, театральная сцена и фудкорт.
«Прошлый год показал, что волгоградской молодежи не хватает таких мероприятий. Уже на следующий день, когда мы смогли, как говорится, выдохнуть — люди писали, звонили, отмечали нас  в социальных сетях, в общем, использовали любой канал связи, чтобы сказать «Спасибо». В этом году мы поняли, что дальше нужно делать еще круче, еще больше. Мы увеличиваем сцену, мы увеличиваем количество площадок, мы увеличиваем количество артистов. И надеемся, что и в этом году мы достойно проводим лето»,  – заявила директор фестиваля Мария Свиридова.
Слоган «Проводим лето вместе» родился не случайно - фестиваль «Берег» является завершающим в череде летних событий.

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