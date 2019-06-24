В Волгограде началась подготовка к фестивалю «Берег 2019»





Парк Победы, который расположился напротив Центрального стадиона «Волгоград-Арена», 24 августа вновь станет местом притяжения творческой молодежи Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы фестиваля «Берег 2019» , уже известно, что в нем примут участие: Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats, дуэт Кальнов / Саврасов, Dis/Cor/. Хедлайнерами мероприятия станут: Гречка, 7Б и Хлеб.

Напомним, фестиваль проходит при поддержке администрации Волгограда в формате уличного мероприятия. В 2018 году он собрал более 30 тысяч участников на тематических площадках, посвященных спорту, моде, музыке, танцам, дизайну и другим молодежным направлениям.

В этом году организаторы планируют «застроить» весь парк, наглядно продемонстрировав все виды современного искусства: рок и рэп, граффити и классическое изобразительное искусство, театр и хип-хоп. Помимо сразу нескольких музыкальных сцен, для гостей фестиваля будет работать лекторий, зона киберспорта, театральная сцена и фудкорт.

«Прошлый год показал, что волгоградской молодежи не хватает таких мероприятий. Уже на следующий день, когда мы смогли, как говорится, выдохнуть — люди писали, звонили, отмечали нас в социальных сетях, в общем, использовали любой канал связи, чтобы сказать «Спасибо». В этом году мы поняли, что дальше нужно делать еще круче, еще больше. Мы увеличиваем сцену, мы увеличиваем количество площадок, мы увеличиваем количество артистов. И надеемся, что и в этом году мы достойно проводим лето», – заявила директор фестиваля Мария Свиридова.

Слоган «Проводим лето вместе» родился не случайно - фестиваль «Берег» является завершающим в череде летних событий.



