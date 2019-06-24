В Волгограде началась подготовка к фестивалю «Берег 2019»

Культура 24.06.2019 12:02
451 0
24.06.2019 12:02
Парк Победы, который расположился напротив Центрального стадиона «Волгоград-Арена», 24 августа вновь станет местом притяжения творческой молодежи Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы фестиваля «Берег 2019», уже известно, что в нем примут участие: Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats, дуэт Кальнов / Саврасов, Dis/Cor/. Хедлайнерами мероприятия станут: Гречка, 7Б и Хлеб.
Напомним, фестиваль проходит при поддержке администрации Волгограда в формате уличного мероприятия. В 2018 году он собрал более 30 тысяч участников на тематических площадках, посвященных спорту, моде, музыке, танцам, дизайну и другим молодежным направлениям.
В этом году организаторы планируют «застроить» весь парк, наглядно продемонстрировав все виды современного искусства: рок и рэп, граффити и классическое изобразительное искусство, театр и хип-хоп. Помимо сразу нескольких музыкальных сцен, для гостей фестиваля будет работать лекторий, зона киберспорта, театральная сцена и фудкорт.
«Прошлый год показал, что волгоградской молодежи не хватает таких мероприятий. Уже на следующий день, когда мы смогли, как говорится, выдохнуть — люди писали, звонили, отмечали нас в социальных сетях, в общем, использовали любой канал связи, чтобы сказать «Спасибо». В этом году мы поняли, что дальше нужно делать еще круче, еще больше. Мы увеличиваем сцену, мы увеличиваем количество площадок, мы увеличиваем количество артистов. И надеемся, что и в этом году мы достойно проводим лето», – заявила директор фестиваля Мария Свиридова.
Слоган «Проводим лето вместе» родился не случайно - фестиваль «Берег» является завершающим в череде летних событий.
Реклама
Популярное по теме
12.06.2019 19:46
9776 0
13.06.2019 11:26
7090 13
01.06.2019 21:41
6474 0
Медик как призвание: необычные книги о профессионалах16.06.2019 14:10
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»13.06.2019 11:26
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлаге12.06.2019 19:46
Как преуспеть во всём: 5 книг для деловых людей04.06.2019 11:47
В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские ограды01.06.2019 21:41
«Московская весна A Capella»: Волгоградское агентство в третий раз успешно реализовало в столице крупнейший музыкальный проект28.05.2019 12:30
Волгоградское управление Росимущества заставили повернуться к Ленину20.05.2019 17:23
Театр Камышина Волгоградской области поплатился рублем за левые фонограммы20.05.2019 09:37
Музей-заповедник «Сталинградская битва» присоединится к масштабной акции «Ночь музеев»16.05.2019 16:09
«ХХ век. Перезагрузка» : Волгоградская филармония с блеском вовлекла зрителей в процесс15.05.2019 16:15
На фестиваль "Весна Победы" в Волгоград съехались дети из отдаленных уголков России08.05.2019 17:15
«ХХ век...Перезагрузка»: Волгоградская филармония подготовилась к гиперпрыжку07.05.2019 11:28
«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестры25.04.2019 13:41
В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»24.04.2019 16:20
В Волгоградский музей передали ценные находки из древнего кургана23.04.2019 11:54
Реклама