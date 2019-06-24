В Волгограде загорелся офис ЛДПР

Происшествия 24.06.2019 06:18
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24.06.2019 06:18
Возгорание произошло в воскресенье ночью в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах, ЧП случилось в доме №14 “А” по улице Советской около 23:00. По предварительной информации, на спуске в цокольное помещение, где расположено отделение ЛДПР, загорелась обшивка. Прибывшие на место пожарные расчеты быстро потушили огонь, не дав ему распространиться. Информация о случившемся уточняется в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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