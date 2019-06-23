«Передел или беспредел? »: в Волгограде УК ведут борьбу за кошельки горожан

Аналитика 23.06.2019 17:37
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23.06.2019 17:37
Рынок управления многоквартирными домами в Волгограде периодически трясет и лихорадит. На этот раз сигнал поступил из Краснооктябрьского района, где три управляющие компании включились в борьбу за дома. О неспокойном коммунальном мире, правах жильцов и работе контролирующих органов - в спецрепортаже ИА "Высота 102".
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