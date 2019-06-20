В Волгограде бизнесмен ответит за яйца

Расследования 20.06.2019 14:43
1181 4
20.06.2019 14:43
Волгоградского предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей куриными яйцами, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Дзержинский районный суд.
По данным следствия, в 2014-2016 годах коммерсант уходил от налогов, включая в декларации данные о якобы проводимой закупке яиц у пяти организаций. А сам приобретал продукцию у поставщиков, не являющихся плательщиками НДС. Таким образом он “сэкономил” для своей фирмы более 8,6 миллионов рублей налога на добавленную стоимость. Свою вину бизнесмен не признает.
Оперативным сопровождением расследования занимались сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Расследовали уголовное дело следователи СУ СК России по Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
64059 0
12.06.2019 05:52
58164 0
10.06.2019 17:45
38041 47
Волгоградец отправится в колонию за попытку сжечь машину начальника20.06.2019 10:24
Расследования 20.06.2019 10:24
1070 2 Обсудить
Партнера нефтяников и газовиков из Волгоградской области будут судить за уход от налогов19.06.2019 16:01
Расследования 19.06.2019 16:01
2774 0 Обсудить
Шестеро жителей Волгоградской области качали нефть из трубы19.06.2019 13:29
Расследования 19.06.2019 13:29
2580 10 Обсудить
В Волгограде отправят в колонию трио убийц-расчленителей19.06.2019 12:02
Расследования 19.06.2019 12:02
10820 3 Обсудить
Житель Волгоградской области украл полкилометра рельсов18.06.2019 14:23
Расследования 18.06.2019 14:23
2602 6 Обсудить
В Волгограде подозреваемый в причастности к убийству известного бизнесмена ответил на обвинения18.06.2019 11:22
Расследования 18.06.2019 11:22
5890 11 Обсудить
Подпольного “коллекционера” оружия из Волгоградской области оштрафовали18.06.2019 10:37
Расследования 18.06.2019 10:37
1569 1 Обсудить
В Волгограде родственники жертв трагедии на катамаране требуют компенсации с погибшего капитана17.06.2019 17:35
Расследования 17.06.2019 17:35
8444 8 Обсудить
В Волгограде военнослужащий отделался штрафом за публичное оскорбление сослуживца17.06.2019 16:23
Расследования 17.06.2019 16:23
1438 3 Обсудить
В Волгограде суд вернул хозяевам проданную черными риэлторами квартиру17.06.2019 15:11
Расследования 17.06.2019 15:11
5082 5 Обсудить
В Волгограде задержали ограбившего пенсионерку продавца газоанализаторов17.06.2019 10:26
Расследования 17.06.2019 10:26
1575 1 Обсудить
«Неосновательно обогатились»: суд поставил точку в темной истории со светом на набережной Волгограда16.06.2019 16:17
Расследования 16.06.2019 16:17
5183 0 Обсудить
В Волгограде задержали интернет-покупателя фальшивых рублей16.06.2019 11:26
Расследования 16.06.2019 11:26
1306 0 Обсудить
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертира16.06.2019 07:53
Расследования 16.06.2019 07:53
2665 0 Обсудить
В Городище Волгоградской области осужденная главбух-мошенница вернет похищенное в кассу МБУ14.06.2019 15:06
Расследования 14.06.2019 15:06
5992 4 Обсудить
Реклама