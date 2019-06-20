В Волгограде бизнесмен ответит за яйца





Волгоградского предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей куриными яйцами, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Дзержинский районный суд.

По данным следствия, в 2014-2016 годах коммерсант уходил от налогов, включая в декларации данные о якобы проводимой закупке яиц у пяти организаций. А сам приобретал продукцию у поставщиков, не являющихся плательщиками НДС. Таким образом он “сэкономил” для своей фирмы более 8,6 миллионов рублей налога на добавленную стоимость. Свою вину бизнесмен не признает.

Оперативным сопровождением расследования занимались сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Расследовали уголовное дело следователи СУ СК России по Волгоградской области.