У крупного ТРК в Волгограде маршрутка сбила пенсионерку

Происшествия 18.06.2019 12:24
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18.06.2019 12:24
Пожилая женщина пострадала сегодня в ДТП с маршруткой в Советском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, около 10:10 у ТРК "Акварель" "ГАЗель" маршрута 15 "А" под управлением 51-летнего водителя сбила 75-летнюю женщину. Волгоградка шла по пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована. В отношении водителя ГИБДД возбуждено административное расследование.
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