В Волгоградской области пенсионер погиб при стрижке газона





Обычная работа в саду привела к гибели жителя Городищенского района. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, 63-летний мужчина погиб от удара током. Трагедия произошла накануне в поселке Кузьмичи. Известно, что пенсионер косил во дворе траву электротриммером и случайно повредил провод. Электрический удар убил мужчину на месте.

Информация о случившемся уточняется в СУ СК России по Волгоградской области.