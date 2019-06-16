В Волгограде мотоциклист впал в кому после ДТП

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Происшествия 16.06.2019 07:45
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16.06.2019 07:45
Сегодня ночью на улице Бамбуковой в Кировском райне Волгограда водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил опрокидывание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мотоциклист - мужчина 35 лет получил различные травмы, в состоянии комы он был доставлен в больницу. Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области
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