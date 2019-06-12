В Волгограде дерево рухнуло на проезжавшую машину





Рухнувшее на автодорогу дерево сильно повредило проезжавшую там машину. Об этом ИА “Высота 102” рассказал сам водитель пострадавшей легковушки. По его словам, ЧП случилось минувшей ночью. Когда “Лада” проезжала мимо дома № 16 по улице Брестской, на нее рухнул вяз. Ствол дерева повредил корпус авто, а ветки пробили стекло и впились в переднее пассажирское сиденье. Лишь по счастливой случайности там никого не было - водитель как раз направлялся к соседнему дому, чтобы забрать пассажира. Скорость автомобиля была около 20 километров в час. Теперь автомобилист задается резонным вопросом: кто же ответит за случившееся? Информация о случившемся уточняется.