Экономика 11.06.2019 13:53 Реклама
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11.06.2019 13:53
Сбербанк запустил новый сервис – переводы любому человеку с получением в банкомате наличными.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс.
Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»: «Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж, появился новый способ перевода денег внутри страны. Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом Сбербанка, может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений Сбербанка для получения перевода».
Комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей. В процессе операции Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода. Например, банк направит отправителю смс, когда перевод будет успешно выплачен.
Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем, сервис станет доступен всем клиентам в Сбербанк Онлайн.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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