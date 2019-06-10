Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»

Экономика 10.06.2019 15:20
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10.06.2019 15:20
Студенты 5-го курса, обучающиеся в Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова по направлению «Фундаментальная и прикладная химия», проходят производственную практику в структурных подразделениях «КАУСТИКа».
Будущих специалистов российской химической отрасли определили на период прохождения практики в ведущие исследовательские структуры АО «КАУСТИК» – научно-производственный центр (НПЦ) и центр технической поддержки (ЦТП). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, после ее окончания студентов ожидает защита их отчетных работ, которые они представят непосредственно перед руководителями производственной практики от АО «КАУСТИК» и МГУ.
Сейчас ребята знакомятся с предприятием и его сотрудниками, а затем им предстоит выполнять конкретные задания на опытно-производственных установках, там, куда они направлены для прохождения практики. Московские студенты уже посетили цех по производству хлорвинила, где детально рассмотрели «узлы» всей технологической схемы. Также практикантам показали новую специализированную лабораторию по оценке технологичности и тестированию гидроксида магния при получении безгалогеновых полимерных материалов.
Руководители практики уверены, что будущие выпускники главного вуза страны имеют замечательную возможность ознакомиться с полным производственным циклом от добычи сырья до создания конечного продукта на таком большом предприятии, как волгоградский «КАУСТИК».
Ежегодно на промплощадке «КАУСТИКа» проходят практику более трехсот студентов, как из ведущих столичных учебных заведений, так и из Волгограда. Среди них – МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Волгоградский технический университет и другие.
Фото предоставлено АО "Каустик"
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