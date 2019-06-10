Под Волгоградом двое «дачников» попали в больницу после удара о столб

Происшествия 10.06.2019 10:22
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10.06.2019 10:22
Два человека пострадали в дачном массиве Дубовского района в ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ночью водитель автомобиля "Mazda 6", двигаясь по грунтовой дороге Пичужинского дачного массива, не справился с управлением и совершил наезд на железобетонный столб. В результате с травмами в больницу был госпитализирован водитель иномарки и его 28-летняя пассажирка. Подробности аварии выясняются.
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