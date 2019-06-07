В Волгограде готовы потратить 35 миллионов рублей ради научного подхода к свалкам





Исследование и разработку перечня мер проведут по заказу муниципального учреждения «Горэколес». На выполнение работы из городского бюджета планируют выделить 35,9 млн рублей. В Волгограде экологи изучат воздействие свалок на природу и предложат меры рекультивации свалок и снижения их негативного воздействия, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на RosTender.info.

Согласно документации тендера, подрядчику предстоит изучить состояние и уровень загрязненности воды, почвы и воздуха в районе свалок, определить, какого рода отходы хранятся на полигонах. После этого необходимо проработать как минимум 2 варианта действий по снижению экологического ущерба и вместе с заказчиком выбрать оптимальный.

Среди технологических решений, в частности, предлагается сначала отобрать крупногабаритные и строительные отходы, а также отходы с полезными компонентами, которые подлежат переработке или захоронению на специальных полигонах.

Остальной мусор предполагается сжечь – то есть, как отмечается в материалах, провести «термическое обезвреживание, в том числе методом термолизной деструкции с последующим плазменным дожигом образовавшихся остатков, параллельно применяя системы трехступенчатой газоочистки выхлопных газов и экологического контроля».



