Сегодня в аэропорту Волгограда приземлился рейсовый самолет с делегацией ЛДПР на борту. Как стало известно ИА «Высота 102», в город-герой прилетели депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов и еще несколько «жириновцев». По сведениям информагентства, коллега Курдюмова по нижней палате парламента Игорь Торощин, который является куратором ЛДПР по Волгоградской области, прибыл в Волгоград накануне. По информации одного из членов столичной делегации, на завтра назначен большой партийный сбор. Будут обсуждаться вопросы участия представителей ЛДПР в предстоящих выборах губернатора области и депутатов регионального парламента. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на право стать кандидатами от ЛДПР на пост губернатора
Волгоградской области претендуют Александр Курдюмов и Игорь Торощин. Причем оба уже имеют неудачный опыт участия в выборах глав других регионов. Александр Курдюмов в прошлом году на выборах губернатора Нижегородской области набрал всего 2,62 % голосов, а Игорь Торощин в 2017-м проиграл в борьбе за пост первого лица Свердловской области, получив 5,40% голосов избирателей.
Об итогах совещания в Волгограде будет доложено лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Только после этого, вероятно, высший совет партии примет окончательное решение по кандидатуре на пост главы региона.
Интересно, что сегодня из аэропорта Александр Курдюмов и сопровождающие его лица, скорее всего, прямиком направились на встречу с заместителем губернатора Волгоградской области Александром Блошкиным. Нашлись очевидцы, которые зафиксировали, что депутат Госдумы от ЛДПР и его спутники сели в служебные автомобили, на которых обычно передвигаются чиновники областной администрации.
Фото duma.gov.ru