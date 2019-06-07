Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области

Накануне выборов губернатора Волгоградская область ожидаемо стала притягательна для желающих хлебнуть избирательного куража и попытать счастья в борьбе за кресло главы региона. А так как, согласно федеральному законодательству, выдвижение возможно только от политической партии, то внутри самих партий происходят разные невидимые глазу электората процессы. Самые неоднозначные новости приходят из стана ЛДПР - партии, которая в конце 90-х годов прошлого века занимала в Волгоградской области неплохие позиции, но со временем практически ушла в тень, лишь изредка напоминая о себе локальными скандалами. Сейчас, как стало известно ИА «Высота 102», на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы региона всерьез нацелились два «жириновца» - председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР, депутат Госдумы Александр Курдюмов и также депутат нижней палаты парламента Игорь Торощин. Оба народных избранника-варяга сейчас негласно пытаются перетянуть партийное одеяло каждый на себя и заручиться поддержкой товарищей в Волгограде.

По некоторым данным, за Александром Курдюмовым стоят, образно говоря, весьма специфические фигуры "местного розлива" - Александр Потапов, Юрий Чекалин и некая Маргарита Бурлакова. Потапов - бывший депутат Волгоградской областной думы и экс-руководитель регоотделения ЛДПР имеет в анамнезе, как неоднократно сообщало ИА «Высота 102», судимость за незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов, опосредованное участие в криминальных схемах коммунальной компании «ЖилСоцГарантия», а также официально задекларированное высшим советом либерал-демократов звание предателя партии. Юрий Чекалин также совсем недавно был заклеймен предводителем ЛДПР Владимиром Жириновским. Чекалин, в гордом одиночестве представлявший в Волгоградской облдуме либерал-демократов, позволил себе публично признаться в давней и незыблемой любви к «Единой России». Этот политический каминг-аут стоил депутату партийного билета.

Единственная дама из «группы поддержки» Александра Курдюмова - Маргарита Бурлакова в свое время прошла в депутаты Ленинской гордумы по спискам от ЛДПР, но была позорно лишена мандата за систематические пропуски заседаний и игнорирование требований о подаче сведений о доходах. Теперь эта одиозная компания - Потапов, Чекалин, Бурлакова, по всей видимости, делает ставку на Александра Курдюмова, который в прошлом году на выборах губернатора Нижегородской области провел весьма блеклую кампанию и набрал жалкие 2,62 % голосов, совершенно не оправдав доверия Высшего совета партии. Нужен ли ЛДПР такой кандидат на предстоящих выборах губернатора Волгоградской области - большой вопрос.

Еще один претендент на участие в предвыборной гонке под флагом ЛДПР - Игорь Торощин. Действующий депутат Госдумы от Свердловской области уже успел в весьма специфическом ключе дать понять политическому сообществу, что не прочь поломать копья в битве за кресло губернатора Волгоградской области. Для негласного старта своей кампании Торощин даже использовал трибуну российского парламента, неожиданно обрушившись с неконструктивной критикой на нынешнего главу региона Андрея Бочарова. Свое выступление Игорь Торощин закончил заявлением, что «область спасет команда ЛДПР». На пламенную речь Торощина отреагировали спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «ЕР» Сергей Неверов, заметив, что это уже не первое выступление Торощина в части критики работы администрации Волгоградской области и даже, если там начинается выборная компания, то некорректно использовать свое служебное положение и заниматься дискредитацией. Параллельно с попытками бить в предвыборные барабаны на федеральном уровне Игорь Торощин активно пытается заручиться поддержкой партийных функционеров в Волгоградской области и водит хороводы вокруг руководителя реготделения либерал-демократов Сергея Попова - бывшего депутата Волгоградской областной думы, успевшего послужить идеалам нескольких партий. Вместе с тем, абсолютно непонятно - на что может рассчитывать Торощин, если высший совет партии все-таки даст ему «зеленый свет» на участие в предвыборной кампании. При всех своих амбициях и неожиданно открывшемся рвении «спасти» Волгоградскую область Игорь Торощин не может похвастаться большим авторитетом даже в своем регионе, который представляет в Госдуме, а также умением укладывать на лопатки политических конкурентов - в 2017 году в борьбе за пост губернатора Свердловской области «жириновец» фатально проиграл, набрав 5,40% голосов.

Никаких других персоналий, претендующих на участие от ЛДПР в выборах губернатора Волгоградской области, пока не вырисовывается. Окончательное решение, как водится, примет высший партийный совет. Но, очевидно, что ни Торощин, ни Курдюмов, потерпевшие фиаско в родных регионах, вряд ли будут способны «зажечь» сердца избирателей Волгоградской области. Впрочем, у центрального аппарата ЛДПР еще есть время разыграть карты совсем по-другому и, как минимум, обеспечить региону нескучную избирательную кампанию. Последнее слово за Владимиром Жириновским.















