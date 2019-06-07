"Глазам не верим": в Волгограде зачищают от свалок крупнейший в Европе речной остров











На острове Сарпинский подходит к концу процесс ликвидации крупной стихийной свалки. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, она находилась недалеко от посёлка Рыбозавод. Ядром “мусорного царства” площадью около квадратного километра стала силосная яма возле построенных в восьмидесятых годах прошлого века коровников.

“Сначала, видимо, люди привыкли привозить сюда скошенную траву. Затем, когда колхоз распался, стали свозить и мусор. Он копился десятилетиями - свалка росла”, - говорит Валерий Плисс, ведущий специалист жилищно-коммунального отдела администрации Кировского района. Сейчас в ликвидации свалок задействована техника - трактора и грузовики. После того, как большую часть мусора сгребает отвал трактора, в дело вступают работники с граблями. Они очищают грунт от остатков мелкого мусора.

Отходы с самого крупного речного острова в Европе организованно не вывозили с советских времен. Всего на Сарпинском нашли более десятка несанкционированных свалок. Для их ликвидации администрация района привлекла подрядную организацию. Что касается регионального оператора, то, по сведениям информагентства, на его счету всего две расчищенные стихийные мусорки.

Муниципальный подрядчик уже вывез мусор, скопившийся у кладбища рядом с хутором Бобыли. “Там были не только старые венки и высохшие цветы, но кто-то додумался вывезти туда строительный мусор, вперемешку с которым у ограды погоста лежали пустые пивные бутылки”, - говорит Валерий Плисс. Рядом с самим населённым пунктом расчистили заваленную отходами балку, где складировались и пищевые отходы. Воздух в окрестностях они явно не освежали. Сейчас на месте свалки осталась небольшая куча мусора - на одну-две загрузки.

“Раньше мусора было меньше и люди ответственнее были - большую часть старались утилизировать. Сейчас же засилье пластика - его и местные жители, и дачники используют. И как-то так получилось, что остров наш захламили донельзя. Мусор ветром разносило на километры”, - сетует жительница хутора Бекетовский Перекат Екатерина Вальковская. В тоже время женщина отмечает, что уборка дает свои плоды. “Я вчера мимо остатков свалки нашей проезжала и глазам не поверила - мусора почти не осталось. Бункеры для сбора отходов появились”, - добавляет местная жительница.

Согласно подсчетам специалистов, большая часть отходов, а это свыше 700 кубометров, уже вывезена, а полностью освободить Сарпинский от мусорного плена власти планируют до конца месяца.

Вот только вспоминается старая поговорка, что чисто не там, где убирают, а там где, не мусорят. И хочется верить, что жители и дачники не заставят вновь вместо красот волжского острова лицезреть растущие кучи отходов. Впрочем, чтобы этого не случилось, должен наладить нормальную работу на Сарпинском и регоператор. Между тем, как известно, несколько месяцев компания ООО "Управление отходами-Волгоград" не только не вывозила мусор с острова, но даже контейнеры не смогла установить.

Информагентство будет внимательно следить за развитием ситуации.