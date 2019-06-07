Экология

"Глазам не верим": в Волгограде зачищают от свалок крупнейший в Европе речной остров

Экология 07.06.2019 17:52
1913 2
07.06.2019 17:52




На острове Сарпинский подходит к концу процесс ликвидации крупной стихийной свалки. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, она находилась недалеко от посёлка Рыбозавод. Ядром “мусорного царства” площадью около квадратного километра стала силосная яма возле построенных в восьмидесятых годах прошлого века коровников.  
“Сначала, видимо, люди привыкли привозить сюда скошенную траву. Затем, когда колхоз распался, стали свозить и мусор. Он копился десятилетиями - свалка росла”, - говорит Валерий Плисс, ведущий специалист жилищно-коммунального отдела администрации Кировского района. Сейчас в ликвидации свалок задействована техника - трактора и грузовики. После того, как большую часть мусора сгребает отвал трактора, в дело вступают работники с граблями. Они очищают грунт от остатков мелкого мусора.
Отходы с самого крупного речного острова в Европе организованно не вывозили с советских времен. Всего на Сарпинском нашли более десятка несанкционированных свалок. Для их ликвидации администрация района привлекла подрядную организацию. Что касается регионального оператора, то, по сведениям информагентства, на его счету всего две расчищенные стихийные мусорки.
Муниципальный подрядчик уже вывез мусор, скопившийся у кладбища рядом с хутором Бобыли. “Там были не только старые венки и высохшие цветы, но кто-то додумался вывезти туда строительный мусор, вперемешку с которым у ограды погоста лежали пустые пивные бутылки”, - говорит Валерий Плисс. Рядом с самим населённым пунктом расчистили заваленную отходами балку, где складировались и пищевые отходы. Воздух в окрестностях они явно не освежали. Сейчас на месте свалки осталась небольшая куча мусора - на одну-две загрузки.
“Раньше мусора было меньше и люди ответственнее были - большую часть старались утилизировать. Сейчас же засилье пластика - его и местные жители, и дачники используют. И как-то так получилось, что остров наш захламили донельзя. Мусор ветром разносило на километры”, - сетует жительница хутора Бекетовский Перекат Екатерина Вальковская. В тоже время женщина отмечает, что уборка дает свои плоды. “Я вчера мимо остатков свалки нашей проезжала и глазам не поверила - мусора почти не осталось. Бункеры для сбора отходов появились”, - добавляет местная жительница.
Согласно подсчетам специалистов, большая часть отходов, а это свыше 700 кубометров, уже вывезена, а полностью освободить Сарпинский от мусорного плена власти планируют до конца месяца. 
Вот только вспоминается старая поговорка, что чисто не там, где убирают, а там где, не мусорят. И хочется верить, что жители и дачники не заставят вновь вместо красот волжского острова лицезреть растущие кучи отходов. Впрочем, чтобы этого не случилось, должен наладить нормальную работу на Сарпинском и регоператор. Между тем, как известно, несколько месяцев компания ООО "Управление отходами-Волгоград" не только не вывозила мусор с острова, но даже контейнеры не смогла установить. 
Информагентство будет внимательно следить за развитием ситуации. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья
21.05.2019 17:37
14533 6
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»
29.05.2019 13:46
7629 13
В Волгоградской области сельские депутаты устроили разнос регоператору
01.06.2019 19:12
12299 8
Экология
07.06.2019 16:30
Экология 07.06.2019 16:30
203 3 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 15:23
Экология 07.06.2019 15:23
387 2 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 14:53
Экология 07.06.2019 14:53
330 Обсудить

0
Далее
Экология
07.06.2019 14:06
Экология 07.06.2019 14:06
496 Обсудить

0
Далее
Экология
06.06.2019 17:07
Экология 06.06.2019 17:07
11793 2 Обсудить

0
Далее
Экология
05.06.2019 22:29
Экология 05.06.2019 22:29
5791 0 Обсудить

0
Далее
Экология
05.06.2019 17:29
Экология 05.06.2019 17:29
2398 2 Обсудить

0
Далее
Экология
05.06.2019 12:40
Экология 05.06.2019 12:40
4278 6 Обсудить

0
Далее
Экология
04.06.2019 16:05
Экология 04.06.2019 16:05
4286 5 Обсудить

0
Далее
Экология
03.06.2019 17:52
Экология 03.06.2019 17:52
4340 6 Обсудить

0
Далее
Экология
03.06.2019 16:29
Экология 03.06.2019 16:29
1324 6 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 19:12
Экология 01.06.2019 19:12
12299 8 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 15:02
Экология 01.06.2019 15:02
1997 0 Обсудить

0
Далее
Экология
31.05.2019 10:44
Экология 31.05.2019 10:44
4389 1 Обсудить

0
Далее
Экология
30.05.2019 13:30
Экология 30.05.2019 13:30
4820 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:09
«Высота 102»ТВ: За снятое в Волгограде порно жители Европы не жалели денег Смотреть фотографииCмотреть видео
17:52
"Глазам не верим": в Волгограде зачищают от свалок крупнейший в Европе речной островСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
МегаФон и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»Смотреть фотографии
16:43
Лошадей и пони в сгоревшей конюшне в Волжском погубил подросток
16:42
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает производство жидкой стали до уровня СССРСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Половина предпринимателей России выбирает бизнес-карты СбербанкаСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде готовы потратить 35 миллионов рублей ради научного подхода к свалкамСмотреть фотографии
15:55
«Ренессанс здоровье» предложит услуги в цифровом форматеСмотреть фотографии
15:52
«Как в микроволновке»: десятки машин и маршруток застряли в огромной пробке на дороге через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
15:23
Житель Волгоградской области заплатит более двух с половиной миллионов за сотню срубленных дубов
15:22
Непутевой матери из Волгоградской области грозит срок за издевательства над тремя дочерьмиСмотреть фотографии
14:53
"Третьи сутки в дыму": в дачном поселке в Волгограде снова разгорелась свалка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:39
Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области Смотреть фотографии
14:06
«Болен, но жить будет»: специалисты вынесли вердикт пережившему войну тополю в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде Пушкин покинул свою должностьСмотреть фотографии
11:49
Мать капитана затонувшего в Волгограде катамарана надеется на посмертную реабилитацию сынаСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
«Все включено»: волгоградские футболисты потренируются и отдохнут в СловенииСмотреть фотографии
11:10
На "Красном Октябре" в Волгограде запущена после ремонта сталеплавильная печь Смотреть фотографии
10:03
«Шла на красный»: в Волгограде пешеход пострадала от своей беспечностиСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области 18 человек попали в больницу с ботулизмом, двое скончались Смотреть фотографии
09:39
Железнодорожный вокзал в Волгограде «потерял» свое названиеСмотреть фотографии
09:36
Российский разработчик и производитель создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФонаСмотреть фотографии
08:32
Волжанин нечаянно выстрелил в себя из пневматаСмотреть фотографии
08:28
В Волгоградской области 8-летнюю девочку ударило токомСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде тонны натуральной молочной продукции оказались подделкой Смотреть фотографииCмотреть видео
19:09
Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”Смотреть фотографии
17:07
В Волгоградской области задержали незаконных охотников за рогами “красного” зверя (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгоградской области женщину-фельдшера будут судить за смертельную ошибкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 