У крупного магазина в Волгограде разлилось “море”

Происшествия 05.06.2019 15:05
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05.06.2019 15:05
Настоящий потоп произошел сегодня у “Семейного Магнита” в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, вода залила часть парковки у магазина. Лужа появилась после полудня и пополняется до сих пор. Что стало причиной потопа - неизвестно, но волгоградцы считают, что он мог начаться из-за прорыва трубы.
Видео: Иван Мякишев
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