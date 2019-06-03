В День защиты детей юные волгоградцы выпили тонну сока

Экономика 03.06.2019 16:29
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03.06.2019 16:29
Компания «Сады Придонья» поздравила детей с праздником и оказала масштабную благотворительную помощь нуждающимся. 1 июня в Волгограде функционировало более двухсот развлекательных площадок, а общее число гостей мероприятий в этот день составило около 30 000 человек.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, основные торжества по традиции прошли в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда. Для детей были организованы тематические площадки, спортивные соревнования, мастер-классы, концерты с участием вокальных и танцевальных коллективов города и многое другое. Компания «Сады Придонья» ежегодно поддерживает мероприятия в честь Дня защиты детей, а также оказывает благотворительную помощь детским социальным учреждениям.
«В этом году существенная поддержка оказана детским больницам и психоневрологическим диспансерам, — говорит менеджер отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Александра Самохина. — Совместно с общественной организацией «Профессионалы социального питания» мы провели акцию, благодаря которой 4 тонны фруктовых детских пюре получили дети и взрослые».
Масштабное празднование развернулось в поселке Сады Придонья. Двухдневное мероприятие под названием «Сады Придонья зовут» (аналог популярной телепередачи «Джунгли зовут») перенесло детей и взрослых в мир сказки и волшебства.
Для юных гостей были организованы развлекательные площадки – дети стреляли из ружья в тире, прыгали на батуте, мастерили бумажные поделки, знакомились с животными из «Ручного зоопарка», получали «звериный» макияж на «Аквагриме», участвовали в конкурсах, пели песни, и, конечно, танцевали на дискотеке под самые популярные композиции в исполнении волгоградской группы.
Для жителей Садов Придонья и ближайших поселков такое мероприятие стало настоящим праздником. Не у всех есть возможность выбраться в город, где по традиции и проходят все масштабные события, а такой подарок, который не уступает самым центральным празднованиям, дети будут помнить еще очень долго.
Российский производитель «Сады Придонья» понимает ответственность и важность во внимательном отношении к молодежи, поэтому старается проявлять заботу обо всех ребятах.
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