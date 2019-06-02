В Волгоградской области в перевернувшейся легковушке погиб ребенок, двое взрослых пострадали

Происшествия 02.06.2019 13:30
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02.06.2019 13:30
Ребенок погиб и двое взрослых пострадали сегодня в опрокинувшейся легковушке на границе Волгоградской и Астраханской областей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по региону. Авария произошла в Ленинском районе в 11.50. В ДТП попал автомобиль "Renault Sandero". Водитель иномарки, предположительно, не справилась с управлением и машина опрокинулась. Ребенок 3,5 лет находился в детском удерживающем устройстве. Его забрали врачи "скорой", но малыш скончался по пути в больницу. Пострадала водитель - женщина 1966 года рождения и пассажирка 1973 года рождения. На месте происшествия работает ГАИ и оперативно-следственная группа.
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