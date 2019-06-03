Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возросло

Экономика 03.06.2019 08:54
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03.06.2019 08:54
Значительный рост жалоб от представителей бизнеса в 2018 году зафиксировала уполномоченный по правам предпринимателей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитические материалы из аппарата омбудсмена Ольги Устиновой, количество письменных обращений по сравнению с 2017 годом увеличилось на 21% до 287, устных – на 48% до 683. Правозащитник полагает, что такая динамика обусловлена «ростом уровня доверия к институту уполномоченного в целом».
Результаты анализа обращений показали, что в 2018 году наиболее проблемной для предпринимателей явилась сфера нестационарной торговли. На втором месте по количеству жалоб - земельно-имущественные, арендные отношения, на третьем - проверок контролирующих ведомств. Далее следуют такие темы, как налоговое законодательство и неправомерные действия или бездействия чиновников.
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