Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возросло





Значительный рост жалоб от представителей бизнеса в 2018 году зафиксировала уполномоченный по правам предпринимателей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитические материалы из аппарата омбудсмена Ольги Устиновой, количество письменных обращений по сравнению с 2017 годом увеличилось на 21% до 287, устных – на 48% до 683. Правозащитник полагает, что такая динамика обусловлена «ростом уровня доверия к институту уполномоченного в целом».

Результаты анализа обращений показали, что в 2018 году наиболее проблемной для предпринимателей явилась сфера нестационарной торговли. На втором месте по количеству жалоб - земельно-имущественные, арендные отношения, на третьем - проверок контролирующих ведомств. Далее следуют такие темы, как налоговое законодательство и неправомерные действия или бездействия чиновников.



