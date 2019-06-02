Происшествия

В Волгоградской области водитель после ДТП убежал, бросив раненого пассажира

Происшествия 02.06.2019 10:13
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02.06.2019 10:13


Водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения, совершил в Волгоградской области ДТП, а потом сбежал, бросив раненого пассажира. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла ночью в Даниловском районе в 16 км от автодороги «Даниловка-Михайловка-Котово». По данным полиции, 18-летний водитель, управляя в состоянии  алкогольного опьянения автомашиной «ВАЗ-21053», не справился с управлением,  выехал на обочину проселочной дороги,  где совершил столкновение с деревом. После этого он скрылся с места ДТП, оставив 25-летнего пассажира лежать около автомобиля.  Раненого мужчину доставили с травмами в медицинское учреждение.

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