Расследования 30.05.2019 14:48
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30.05.2019 14:48
Подозреваемому в насилии над 13-летней школьницей водителю маршрутки Хайялу Мамедову продлили срок содержания под стражей. Как стало известно ИА “Высота 102”, такое решение принял накануне Городищенский районный суд. Напомним, по данным следствия, 1 февраля, он изнасиловал возвращавшуюся с учебы девочку. Он подъехал к ней на “ГАЗели” и попросил показать ему дорогу. Школьница согласилась помочь и села в микроавтобус. Затем он вывез ребенка на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”.
История с избранием меры пресечения Мамедову была непростой. Его задержали и 2 февраля районный суд принял решение о его аресте. Однако Мамедову удалось его обжаловать. Его защита сослалась на то, что ему не дали переводчика. Учтя это, 21 марта облсуд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело на повторное рассмотрение. Мамедова выпустили из-под стражи, но в тот же день снова задержали. Следователи возбудили в его отношении еще одно уголовное дело. Это было связано с тем, что преступление в отношении ребенка было совершено дважды.
22 марта Городищенский районный суд арестовал Мамедова во второй раз. Обжаловать это решение ему не удалось.
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