Расследования

Жителя Волгоградской области подозревают в контрабанде частей автомата Калашникова в Северную Америку

Расследования 30.05.2019 12:25
290 1
30.05.2019 12:25


Южная транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении жителя Волгоградской области, подозреваемом в контрабанде частей оружия. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, по данным следствия, 26-летний мужчина направил несколько посылок с корпусами магазинов для автомата Калашникова в одну из стран Северной Америки. По имеющимся сведениям, лицензии на вывоз из России продукции военного назначения у него не было. 
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ “Контрабанда – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза иного вооружения”. По этой статье жителю Волгоградской области может грозить до 7 лет тюрьмы.
Расследованием занимаются сотрудники Южной оперативной таможни. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской области
21.05.2019 14:51
22809 13
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат
22.05.2019 19:22
18279 9
В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФ
12.05.2019 16:08
15305 0
Расследования
29.05.2019 16:59
Расследования 29.05.2019 16:59
10169 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.05.2019 12:22
Расследования 29.05.2019 12:22
3551 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.05.2019 11:43
Расследования 29.05.2019 11:43
5405 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 13:39
Расследования 28.05.2019 13:39
5366 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 13:07
Расследования 28.05.2019 13:07
785 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 12:50
Расследования 28.05.2019 12:50
714 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 12:27
Расследования 28.05.2019 12:27
2778 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.05.2019 09:08
Расследования 28.05.2019 09:08
2110 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 16:43
Расследования 27.05.2019 16:43
2734 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 15:22
Расследования 27.05.2019 15:22
2038 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 15:02
Расследования 27.05.2019 15:02
7283 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.05.2019 09:28
Расследования 27.05.2019 09:28
4588 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.05.2019 13:48
Расследования 24.05.2019 13:48
1235 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.05.2019 11:29
Расследования 24.05.2019 11:29
1621 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.05.2019 11:07
Расследования 24.05.2019 11:07
10991 67 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:01
В Волгоградской области цепная собака покусала ребенка
12:43
Президент России наградил прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волгоградской области подозревают в контрабанде частей автомата Калашникова в Северную АмерикуСмотреть фотографии
12:24
Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский убрали территорию поймы на ерике ГнилойСмотреть фотографии
12:07
На водоочистных сооружениях в Волгограде ликвидировали условную утечку хлораСмотреть фотографии
11:58
«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
РЖД летом в два раза повысило билеты на плацкартСмотреть фотографии
11:37
«Ростелеком» в прямом эфире показал ультрамарафон Elton UltraСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области пенсионерке грозит срок за "приют" 11 иностранцевСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде "дочку" "Газпрома" оштрафовали за нарушение сроков подключения жилого домаСмотреть фотографии
09:50
Когда в товарищах согласья нет: Волгоградских коммунистов лихорадит от предстоящих выборов Смотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом по вине неопытного водителя пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области полиция объявила охоту на «бракуш»Смотреть фотографии
22:13
Прокуроры пресекли незаконную вырубку леса на острове Сарпинском в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде напомнил о себе скандал с хищением денег при ремонте федерального памятника Смотреть фотографииCмотреть видео
16:59
Волгоградский облсуд оставил под арестом местного лидера «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
16:19
Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы Смотреть фотографииCмотреть видео
15:56
С зарплатой жителей Волгоградской области все хорошоСмотреть фотографии
15:04
«БКС Премьер» откроет инвестиционный счет онлайн всем желающимСмотреть фотографии
14:57
Волгоград стал раем для пожирателей вязовСмотреть фотографии
13:46
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»Смотреть фотографии
12:26
В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиадыСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде «деятеля культуры» подозревают в многолетнем насилии над дочерьюСмотреть фотографии
11:43
В Волжском задержали двоих "спецов" широкого криминального профиляСмотреть фотографии
11:25
«Ростелеком»: обновленная набережная вдохновляетСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде пенсионер сам пострадал в ДТП и подставил под удар трех пассажировСмотреть фотографии
10:44
Клиентоцентричность, экспорт, digital-подход: ВОЛМА отмечает двойной юбилейСмотреть фотографии
10:20
Волгограду вернули потерянный причалСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области двух депутатов лишили полномочий за отсутствие декларацийСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде добавили речных рейсов на остров СарпинскийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 