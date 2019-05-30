Жителя Волгоградской области подозревают в контрабанде частей автомата Калашникова в Северную Америку





Южная транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении жителя Волгоградской области, подозреваемом в контрабанде частей оружия. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, п о данным следствия, 26-летний мужчина направил несколько посылок с корпусами магазинов для автомата Калашникова в одну из стран Северной Америки. По имеющимся сведениям, лицензии на вывоз из России продукции военного назначения у него не было.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ “Контрабанда – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза иного вооружения”. По этой статье жителю Волгоградской области может грозить до 7 лет тюрьмы.

Расследованием занимаются сотрудники Южной оперативной таможни.