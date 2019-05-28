Пытавшегося сжечь сожительницу камышанина судят в Волгоградской области





Житель Камышина, пытавшийся сжечь свою гражданскую супругу, предстал перед судом. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, преступление было совершено вечером 6 марта. Как выяснили дознаватели МВД, 32-летний мужчина и его спутница вместе выпивали, когда из-за бытовых мелочей вспыхнула ссора. Тогда камышанин, разгневанный тем, что женщина с ним не соглашается, вылил спиртное ей на голову и поджег его зажигалкой. Огонь опалил его сожительнице волосы и обжег лицо. Пострадавшая обратилась в больницу, а вспыльчивый спорщик поспешил скрыться.

Однако долго оставаться на свободе ему не удалось. Вскоре мужчину задержали. Он признался в преступлении и объяснил, что сделал это из-за сильного алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”. Теперь камышанину грозит до 5 лет лишения свободы.