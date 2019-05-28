Общество

Днем и ночью на страже: в Волгограде пограничники отмечают свой день

Общество 28.05.2019 11:15
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28.05.2019 11:15



День пограничника сегодня отмечается по всей России. В этом году праздник совпал с 95-летием со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», торжественные мероприятия в Волгограде по традиции начались в сквере у памятника Чекистам 10-й дивизии войск НКВД, куда ежегодно приходят и действующие пограничники, и те, кто когда-то служил в погранвойсках, навсегда сохранил верность боевому братству и считает День пограничника особым праздником. 


Личный состав, ветераны и командование регионального погрануправления возложили цветы к монументу. Обычно на праздничном митинге у памятника Чекистам речи по случаю Дня пограничника произносят представители власти и силовых структур, однако в этом году сценарий был изменен - официальных лиц не было. Сразу по окончании церемонии возложения венков и цветов, начался праздничный концерт с участием приглашенных столичных артистов. 


Сегодня во второй половине дня в стенах Волгоградского  музыкального театра пройдет торжественное собрание, посвященное  95-летию со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Сотрудников поздравят первые лица региона и творческие коллективы.
Волгоградская область - приграничный регион, где протяженность границы с Казахстаном составляет 240 километров. Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области является правопреемником 38 Ахалцихского Краснознаменного пограничного отряда. Основой для его формирования стала 3 рота 25 Батумского пограничного батальона, которая 20 декабря 1922 года приняла под охрану участок государственной границы Закавказской СФСР. 

28 мая 1924 года 9 отдельная пограничная рота была переформирована в 38 Ахалцихский пограничный отряд. В декабре 1998 года принято решение о его переименовании в 38 Краснознаменный пограничный отряд с местом дислокации в Волжском. В 2004 году на базе 38 пограничного отряда создано Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области. Охрану границы с Казахстаном в Палласовском и Старополтавском районах осуществляют 2 пограничных комендатуры, 8 погранзастав и 4 контрольно-пропускных пункта. В целом в Волгоградской области пограничный контроль осуществляется в 5 пунктах пропуска. 

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