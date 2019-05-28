Днем и ночью на страже: в Волгограде пограничники отмечают свой день

День пограничника сегодня отмечается по всей России. В этом году праздник совпал с 95-летием со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», торжественные мероприятия в Волгограде по традиции начались в сквере у памятника Чекистам 10-й дивизии войск НКВД, куда ежегодно приходят и действующие пограничники, и те, кто когда-то служил в погранвойсках, навсегда сохранил верность боевому братству и считает День пограничника особым праздником.









Личный состав, ветераны и командование регионального погрануправления возложили цветы к монументу. Обычно на праздничном митинге у памятника Чекистам речи по случаю Дня пограничника произносят представители власти и силовых структур, однако в этом году сценарий был изменен - официальных лиц не было. Сразу по окончании церемонии возложения венков и цветов, начался праздничный концерт с участием приглашенных столичных артистов.









Сегодня во второй половине дня в стенах Волгоградского музыкального театра пройдет торжественное собрание, посвященное 95-летию со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Сотрудников поздравят первые лица региона и творческие коллективы.