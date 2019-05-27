В Волгограде столкнулись скоростные трамваи

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Происшествия 27.05.2019 15:04
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27.05.2019 15:04
Два трамвая столкнулись сегодня днем в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, ЧП случилось на конечной остановке ВГТЗ. По предварительным данным, около часа дня трамвай маршрута СТ производства Усть-Катавского завода, на разворотном кольце у остановки врезался в стоявший перед ним трамвай “Татра-3”. Оба трамвая были пусты и при столкновении никто не пострадал. Движение электротранспорта не прерывалось.
По словам очевидцев, новый вагон получил большие повреждения, чем старая "Татра". Напомним, что сегодня утром еще одно ДТП с трамваем случилось в Краснооктябрьском районе. Там внедорожник “Toyota Land Cruiser” врезался в трамвай маршрута №13. По имеющимся на данный момент сведениям, водителю авто стало плохо за рулем. От удара вагон сошел с рельсов. В ДТП никто не пострадал. Трамвай, также “Татра-3”, отделался царапинами. Внедорожник получил серьезные повреждения.
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