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В Волгограде столкнулись скоростные трамваи

Происшествия 27.05.2019 15:04
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27.05.2019 15:04

Два трамвая столкнулись сегодня днем в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, ЧП случилось на конечной остановке ВГТЗ. По  предварительным данным, около часа дня трамвай маршрута СТ  производства Усть-Катавского завода, на разворотном кольце у остановки врезался в стоявший перед ним   трамвай “Татра-3”. Оба трамвая были пусты и при столкновении никто не пострадал. Движение электротранспорта не прерывалось. 
По словам очевидцев, новый вагон получил большие повреждения, чем старая "Татра".  Напомним, что сегодня утром еще одно ДТП с трамваем случилось в Краснооктябрьском районе. Там  внедорожник “Toyota Land Cruiser” врезался в трамвай маршрута №13.  По имеющимся на данный момент сведениям, водителю авто стало плохо за рулем. От удара вагон сошел с рельсов. В ДТП никто не пострадал. Трамвай, также “Татра-3”, отделался царапинами. Внедорожник получил серьезные повреждения.

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