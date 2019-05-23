



Депутата от Свердловской области, «жириновца» Игоря Торощина сегодня подвергли резкой критике за выступление на пленарном заседании Госдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на трансляцию заседания, Игорь Торощин обрушился с обвинениями на руководство Волгоградской области. В частности, он обвинил Андрей Бочарова в «катастрофическом состоянии промышленности», «отсутствии промышленного курса», «в рейдерстве», «выжимании последних соков», «перепродаже имущества и земли». В качестве примера он привел банкротство судостроительного завода, Химпрома и завода нефтегазмаш, а также «Красный ьктября». Депутат-«жириновец» не скупился на хлесткие эпитеты и оскорбления, назвав руководителей завода «Красного Октября» «ранее проворовавшимся» и «мелким лавочником». Закончил свое выступление Игорь Торощин заявлением, что «область спасет команда ЛДПР».

На спич Торощину ответили Сергей Неверов, руководитель фракции «ЕР» в Госдуме, и председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Давайте относиться более ответственно к своим выступлениям. Это уже не первое выступление Торощина в части критики работы администрации Волгоградской области. Хочу задать вопрос – какое отношение имеет губернатор к оборонным предприятиям и к назначению на какие то должности в закрытых акционерных обществах? Если там начинается выборная компания и собираются использовать служебное положение и заниматься дискредитацией, это некорректно и неправильно», - возмутился Сергей Неверов.

К депутату Игорю Торощину обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин. «У вас нет намерения избираться на должность губернатора Волгоградской области?», - спросил он. «Как решит партия, так и будет». – гордо ответил Игорь Торощин.

«Если у вас есть намерение избираться, безусловно то, что на протяжении многих заседаний мы слышим, это использование своего положения. Вы нас втягиваете в избирательную компанию? Это можно трактовать как нарушение законодательства, тем более здесь звучат серьезные обвинения. Нам не хотелось бы в дальнейшем рассматривать вопрос снятия ваших полномочий. Либо исполнение депутатских обязанностей, либо, если мы хотим, чтобы думская трибуна стала трибуной для кандидатов в губернаторы. Давайте для себя решим, как вы считаете. Нам вот это вот все слышать? Направляйте в правоохранительные органы заявление и пусть занимаются. Речь ведь о чем идет? Это распространение недостоверной информации с этой трибуны, это прямой путь в зал суда. А, если у вас есть информация, которую вы направляете в правоохранительные органы, это исполнение ваших полномочий. Давайте будем более ответственны. Особенно, когда звучат такие формулировки о людях, которые работают в органах управления, это может быть бумерангом. Если мы отдаем себе отчет, тогда в прокуратуру, если это политические заявления, нам надо менять риторику», - резюмировал Вячеслав Володин. За Игоря Торощина заступился только руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, Игорь Торощин является депутатом Госдумы от Свердловской области. Если бы он углубленно изучил вопрос состояния промышленности в Волгоградской области, то, например, обязательно бы узнал о том, что перечисленные им предприятия Волгоградской области стали испытывать серьезные проблемы много-много лет назад. В частности, как ранее сообщало ИА "Высота 102", на судостроительном заводе эти проблемы начались еще при губернаторе Николае Максюте, а процедура банкротства здесь была начата за 2 года до назначения Андрея Бочарова и.о. губернатора Волгоградской области. А процедура банкротства на «Химпроме» была инициирована кредиторами и вовсе за 5 лет до прихода Андрея Бочарова в регион.



