Политика

Депутат-"жириновец" от Свердловской области шокировал Госдуму фейковым заявлением о Волгоградской области

Политика 23.05.2019 21:56
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23.05.2019 21:56


Депутата от Свердловской области, «жириновца» Игоря Торощина сегодня подвергли резкой критике за выступление на пленарном заседании Госдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на трансляцию заседания, Игорь Торощин обрушился с обвинениями на руководство Волгоградской области. В частности, он обвинил Андрей Бочарова в «катастрофическом состоянии промышленности», «отсутствии промышленного курса», «в рейдерстве», «выжимании последних соков», «перепродаже имущества и земли». В качестве примера он привел банкротство судостроительного завода, Химпрома и завода нефтегазмаш, а также «Красный ьктября». Депутат-«жириновец» не скупился на хлесткие эпитеты и оскорбления, назвав руководителей завода «Красного Октября» «ранее проворовавшимся» и «мелким лавочником». Закончил свое выступление Игорь Торощин заявлением, что «область спасет команда ЛДПР».
На спич Торощину ответили Сергей Неверов, руководитель фракции «ЕР» в Госдуме, и председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Давайте  относиться более ответственно к своим выступлениям. Это уже не первое выступление Торощина  в части критики работы администрации Волгоградской области.  Хочу задать вопрос – какое отношение имеет губернатор к оборонным предприятиям и к назначению на какие то должности в  закрытых  акционерных обществах? Если там начинается выборная компания и собираются использовать служебное положение и заниматься дискредитацией, это некорректно и неправильно», - возмутился Сергей Неверов. 
К депутату Игорю Торощину обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин. «У  вас нет намерения избираться на должность губернатора Волгоградской области?», - спросил он.  «Как решит партия, так и будет». – гордо ответил Игорь Торощин. 
«Если у вас есть намерение избираться,  безусловно то, что на протяжении многих заседаний мы слышим, это использование своего положения. Вы нас втягиваете в избирательную компанию?  Это можно трактовать как  нарушение законодательства, тем более здесь звучат серьезные обвинения. Нам не хотелось бы в дальнейшем рассматривать вопрос снятия ваших полномочий. Либо исполнение депутатских обязанностей, либо,  если мы хотим,  чтобы думская трибуна стала  трибуной для кандидатов в губернаторы. Давайте для себя решим, как вы считаете. Нам вот это вот все слышать? Направляйте в правоохранительные органы заявление  и пусть занимаются. Речь ведь о чем идет?  Это  распространение недостоверной информации с этой трибуны,  это прямой путь в зал суда. А,  если у вас есть информация, которую вы направляете в  правоохранительные органы, это исполнение ваших полномочий. Давайте будем более ответственны. Особенно, когда звучат такие формулировки о людях,  которые работают в органах управления, это может быть бумерангом. Если мы отдаем себе отчет, тогда в прокуратуру, если это политические заявления, нам надо менять риторику», - резюмировал Вячеслав Володин. За Игоря Торощина заступился только руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. 
Напомним, Игорь Торощин является депутатом Госдумы от Свердловской области. Если бы он углубленно изучил вопрос состояния промышленности в Волгоградской области, то, например, обязательно бы узнал о том, что перечисленные им предприятия Волгоградской области стали испытывать серьезные проблемы много-много лет назад. В частности, как ранее сообщало ИА "Высота 102", на судостроительном заводе эти проблемы начались еще при губернаторе Николае Максюте,  а процедура банкротства здесь была начата за 2 года до назначения Андрея Бочарова   и.о. губернатора Волгоградской области. А процедура банкротства на «Химпроме» была инициирована кредиторами и вовсе  за 5 лет до прихода Андрея Бочарова в регион. 



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