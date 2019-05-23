В Волгоградской области из-за электросчетчика загорелся частный дом

Происшествия 23.05.2019 09:41
208 0
23.05.2019 09:41
Неисправный электросчетчик мог стать причиной пожара, который едва не уничтожил частный дом в Ленинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне в селе Царев. В 10:45 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в деревянном частном доме на улице Буденного. В комнате на площади 5 квадратных метров загорелись вещи. Площадь общая площадь всего дома - 12 “квадратов”. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №44. Они потушили пламя в 11:08. К счастью, от огня никто не пострадал. Специалисты выяснили, что огонь начал распространяться из того места, где висел измерительный прибор.
Фото с сайта ГУ МЧС России по Волгоградской области
Реклама
Популярное по теме
07.05.2019 17:29
12104 1
03.05.2019 18:03
12170 0
15.05.2019 18:35
20896 16
В Волгоградской области рабочий сельхозпредприятия выжил после падения с 7-метровой высоты23.05.2019 15:50
Происшествия 23.05.2019 15:50
897 0 Обсудить
Двое молодых волгоградцев вынесли с железнодорожной станции 1,5 тонны металла23.05.2019 13:06
Происшествия 23.05.2019 13:06
804 4 Обсудить
Пенсионерка пострадала в аварии в центре Волгограда (ВИДЕО)23.05.2019 09:48
Происшествия 23.05.2019 09:48
8199 1 Обсудить
Ни пройти, ни проехать: в Волгограде посреди улицы Чуйкова вырыли огромный котлован22.05.2019 16:59
Происшествия 22.05.2019 16:59
5531 6 Обсудить
В Волгограде пенсионерка получила от лжеэлектриков вместо компенсации "фантики"22.05.2019 11:49
Происшествия 22.05.2019 11:49
5146 8 Обсудить
Четверо детей пострадали на дорогах Волгограда и области22.05.2019 10:53
Происшествия 22.05.2019 10:53
2391 4 Обсудить
В Волгоградской области водитель мопеда погиб в ДТП с прицепом22.05.2019 10:37
Происшествия 22.05.2019 10:37
1688 8 Обсудить
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщина21.05.2019 19:44
Происшествия 21.05.2019 19:44
1255 0 Обсудить
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центров21.05.2019 18:17
Происшествия 21.05.2019 18:17
2334 0 Обсудить
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружия21.05.2019 16:56
Происшествия 21.05.2019 16:56
2112 0 Обсудить
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушка21.05.2019 15:12
Происшествия 21.05.2019 15:12
959 2 Обсудить
В Волгограде поймали похитителя канализационных люков21.05.2019 11:40
Происшествия 21.05.2019 11:40
6887 22 Обсудить
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистов21.05.2019 10:46
Происшествия 21.05.2019 10:46
1435 3 Обсудить
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)21.05.2019 10:34
Происшествия 21.05.2019 10:34
10625 1 Обсудить
В Волгограде не поделили дорогу байкер и водитель легковушки20.05.2019 14:30
Происшествия 20.05.2019 14:30
1988 2 Обсудить
Реклама