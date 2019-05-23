В Волгоградской области из-за электросчетчика загорелся частный дом





Неисправный электросчетчик мог стать причиной пожара, который едва не уничтожил частный дом в Ленинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне в селе Царев. В 10:45 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в деревянном частном доме на улице Буденного. В комнате на площади 5 квадратных метров загорелись вещи. Площадь общая площадь всего дома - 12 “квадратов”. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №44. Они потушили пламя в 11:08. К счастью, от огня никто не пострадал. Специалисты выяснили, что огонь начал распространяться из того места, где висел измерительный прибор.