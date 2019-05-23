Расследования

В Волгограде на 13-й краже поймали трио воров-домушников

Расследования 22.05.2019 15:35
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22.05.2019 15:35


В Волгограде полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в ряде краж из квартир. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, по данным следствия, уже судимые безработные волгоградцы в возрасте 20, 24 и 25 лет орудовали в городе с конца прошлого года. Чтобы залезть в жилище, они отжимали ломом рамы пластиковых окон. Выбирали они в основном квартиры на первых этажах. Из них они выносили украшения, электронику и бытовую технику. Попалось трио воров на очередной краже в Краснооктябрьском районе. Там их взяли с поличным. 
Злоумышленники отпираться не стали и сознались в преступлении. Стражам порядка они рассказали, что похищенное сдавали в скупку или продавали своим знакомым.   
Сейчас известно о тринадцати эпизодах их преступной деятельности в Красноармейском, Краснооктябрьском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах города. Мужчины арестованы.

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