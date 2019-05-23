В Волгоградской области водитель мопеда погиб в ДТП с прицепом





Смертельное ДТП произошло в хуторе Качалин Суровикинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 49-летний водитель мопеда, двигаясь по ул. Центральной, выехал на левую обочину и совершил наезд на тракторный прицеп, который стоял около одного из домовладений. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 7 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 1 человек погиб, 6 получили травмы.