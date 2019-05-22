Расследования

В суде Волгограда арестовали местных лидеров «свидетелей Иеговы»

Расследования 18.05.2019 17:49
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18.05.2019 17:49



В Волгограде арестованы члены запрещенной в России организации “Свидетели Иеговы”. Как сообщает корреспондент ИА “Высота  102” такую меру пресечения избрал сегодня  Центральный районный суд  в отношении Валерия Рогозина, Сергея Мельника и Игоря Егозаряна. Все они пробудут в СИЗО до 13 июля. Мужчин подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ “Организация деятельности экстремистской организации”, а именно в участии в ее организации. Все они являются, по данным следствия, лидерами местного отделения организации, так называемыми "старейшинами". 
Позднее сегодня такую же меру пресечения  суд избрал Вячеславу Осипову.   Уголовное дело было возбуждено в понедельник 13 мая. Задержали их в четверг - 16 мая.
Ранее на сайте “Свидетелей Иеговы”  появилась  информация о задержании семерых человек. Однако источники информагентства в правоохранительных органах не подтвердили эту информацию. Сегодня рассматривали вопрос об избрании меры пресечения только в отношении четырех “свидетелей”. 
Напомним, весной 2017 года Верховный Суд России признал деятельность “Управленческого центра свидетелей Иеговы в России”  экстремистской  и запретил его работу. Запрет также распространяется и на местные ячейки организации.


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