В суде Волгограда арестовали местных лидеров «свидетелей Иеговы»





В Волгограде арестованы члены запрещенной в России организации “Свидетели Иеговы”. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102” такую меру пресечения избрал сегодня Центральный районный суд в отношении Валерия Рогозина, Сергея Мельника и Игоря Егозаряна. Все они пробудут в СИЗО до 13 июля. Мужчин подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ “Организация деятельности экстремистской организации”, а именно в участии в ее организации. Все они являются, по данным следствия, лидерами местного отделения организации, так называемыми "старейшинами".

Позднее сегодня такую же меру пресечения суд избрал Вячеславу Осипову. Уголовное дело было возбуждено в понедельник 13 мая. Задержали их в четверг - 16 мая.

Ранее на сайте “Свидетелей Иеговы” появилась информация о задержании семерых человек. Однако источники информагентства в правоохранительных органах не подтвердили эту информацию. Сегодня рассматривали вопрос об избрании меры пресечения только в отношении четырех “свидетелей”.

Напомним, весной 2017 года Верховный Суд России признал деятельность “Управленческого центра свидетелей Иеговы в России” экстремистской и запретил его работу. Запрет также распространяется и на местные ячейки организации.